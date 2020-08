“Sobreviven” mazatlecos al calor en plena pandemia

Mazatlán, Sin.- Durante la presente temporada de calor, en la que el puerto de Mazatlán registra temperaturas de hasta 37 grados centígrados, para los ciudadanos resulta muy complicado mantenerse hidratados y además seguir las medidas de prevención ante el Covid-19.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, mazatlecos señalaron que es todo un reto para ellos cuidarse durante este periodo, ya que en medio de la pandemia por el Covid-19, el cubrebocas no es el mejor aliado contra el calor.

Don Jesús comenta que es demasiado incómodo traer cubrebocas, pues representa un doble sacrificio a la hora de trabajar; sin embargo trata de tomarlo con optimismo.

"Es demasiado incómodo, pero hay que usarlo. Es un doble sacrificio, al calor ya estamos impuestos, pero al cubrebocas no, nadie lo está y nunca nos vamos a imponer. Pero dejando de lado el enfado o el hartazgo, hay que usarlo con gusto, con optimismo", comentó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Giovanni menciona que para cuidarse de una deshidratación toma agua constantemente, además de tomar algún suero para combatir el sofocamiento.

"Uno no está acostumbrado al cubrebocas, pero lo tenemos que hacer por las normas de higiene para ir a trabajar. Yo me cuido tomando agua constantemente, pero a veces no es suficiente, hay que tomar algo que te hidrate, algún suero", mencionó.

Don Martín todos los días sale a trabajar pedaleando su triciclo, además de realizar el esfuerzo físico, expresa que traer cubrebocas y sudar le resulta muy incómodo.

"Es incómodo, pero vale más protegernos. Este cubrebocas me molesta en las orejas, cuando sudo se moja también. Yo trabajo de sol a sol, de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde. Aquí traigo mi agua y cuando paso por la farmacia me compro un suero, pero el cubrebocas es muy molesto", expresó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Alma indica que también hay que cuidar la piel de la radiación solar, con alguna crema protectora.

"Hay que cuidarse tomando constantemente agua o algún suero, también aplicarse protector para cuidar la piel del sol. Es muy incómodo andar sudando y traer el cubrebocas, porque termina todo empapado de sudor y no se puede ni respirar, ahora imagínese los que usan careta también", indicó.

Blanca dice que resiente más el calor al portar el cubrebocas y en momentos ha optado por descubrirse la boca y la nariz y descansar un poco, siempre con mucha precaución.

"Ahorita resentimos más el calor porque traemos el cubrebocas, sale uno a realizar algún mandado y caminando siente que se le va el aire, que no se puede respirar bien, no se aguanta y algunos si optamos por quitárnoslos un rato".

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

PARA SABER

La canícula empieza entre el 15 y 18 de julio y dura de 45 hasta 55 días. Es el periodo más caluroso del año.





