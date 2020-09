Sobrellevan la pandemia con borracheras en Sinaloa

Culiacán, Sin. - En Sinaloa aumentó el consumo de alcohol debido al confinamiento por el Covid-19, tan sólo en la Cruz Roja en el mes de agosto, comparado con el mes de julio se incrementaron en un 50 por ciento las intoxicaciones etílicas, además la solicitud de auxilio a Alcohólicos Anónimos como nunca se han disparado, pero lamentablemente por el aislamiento no se han podido atender.

“La ansiedad y el miedo me hicieron recaer”, lamenta Joel, quien desde cinco años dejó el vicio, pero que por la pandemia ya no acudió a las reuniones de Alcohólicos Anónimos.

“Me faltó fuerza de voluntad aunado al miedo por el Covid-19 y no resistí, mi mujer también me siguió y lo peor es que mi hijo de 12 años, al ver la botella de vino, a escondidas empezó a tomar, porque su lógica le dice que, si el gel antibacterial mata el virus, también el vino porque ambos traen alcohol”, señala.

Dice que está arrepentido y que acude a su centro de AA a prestar sus servicios, dado que la instrucción es guardar la sana distancia, por ahora no se puede dar contención a las personas que están en proceso de superar el alcoholismo, ya que no se pueden hacer reuniones en las que estén más de 30 personas y por lo general los centros son muy chicos.

“Para no estar encerrado, con miedo decidí acudir a las oficinas de AA, no hay rehabilitación todavía, pero constantemente está sonando el teléfono donde madres de familia llaman angustiadas porque sus hijos no dejan de beber, o personas que quieren dejar ese vicio”, señala.

LA GRAVEDAD DEL ALCOHOL

La situación de muchas personas, generada por el encierro, el estrés, la ansiedad y el aburrimiento, podrían llevar a un incremento en el consumo de alcohol como una forma de enfrentar estas nuevas condiciones, señala la psicóloga Ana Laura Santamaría.

Advierte que por el encierro provocado por la actual crisis del covid-19 pueden producirse desequilibrios mentales y emocionales los cuales podrían tener consecuencias en el plano social y en la salud de las personas si se trata de una adicción.

“Personas que desde antes de la pandemia luchaban contra el alcoholismo podrían verse tentadas a recaer, mientras que algunas otras que se consideraban bebedoras sociales podrían incrementar su consumo al punto de formar una adicción”, indica.

El coordinador de Servicios Médicos de la Cruz Roja precisa que quienes han requerido atención son personas de 15 a 65 años y la mayoría son mujeres, aunque aclaró que muchos de los que presentan algún tipo de intoxicación, aunque sea moderada no acuden en estos momentos, por miedo al contagio.

“En ocasiones si los pacientes van y lo dejan solo lo que puede ocasionar es que el grado de intoxicación se ve más severo y al momento en que les ocasione náuseas, vómito, puedan bronco aspirar y ahogarse en su propio vómito y ocasionarles alteraciones en la presión arterial, en la frecuencia cardiaca, aumento a la temperatura convulsiones dependiendo el grado de intoxicación”, explicó.

VENTA AL CIEN

También durante la pandemia de la Covid-19, en cavas, vinotecas, algunos centros comerciales e internet los pedidos de alcohol han aumentado considerablemente y las entregas de alcohol al carro afuera de las tiendas y los kits de bebidas para llevar, hacen fácil que la gente pueda disfrutar su cerveza, vino o coctel favorito en su casa, en aislamiento, o con grupos de amigos en reuniones virtuales.

Los jóvenes se están divirtiendo con los happy hours –horas felices- quienes se juntan para socializar por Zoom.

“No las pasamos bien perrón, brindamos, platicamos, claro que tomamos todo lo que queremos porque es una manera de evadir el miedo al contagio, así tenemos ya dos meses que casi a diario nos enlazamos vía Zoom a “pistiar”, comenta Max.

Admite que la inquietud, por beber cada vez es más constante, “siento algo así como una presión de beber más de tres o cuatro tragos, pero la diversión es pasajera y vuelve el temor por la situación incierta en la que nos encontramos”, dice.

Max por su propia cuenta acudió a AA, sin embargo, no encontró asistencia, pero eso sí, Joel le ofreció su apoyo “y ambos vamos a salir”, señala.

Igualmente, en las cervecerías, las ventas han subido considerablemente, principalmente la llamada caguama.

“La caguama es la que más se vende; la venta ha aumentado más del 200 por ciento en la cuarentena, ahora todo el día se vende, los jóvenes son los que más la consumen, pero a partir de las siete de la noche, los plebes se surten, parece que se va a terminar”, señala un empleado de una cervecería.

Así al consumo 'recreativo', se le une otro alentado por los mitos que sacuden las redes: el alcohol puede destruir el Covid-19.

“Si tomas un caballito de tequila, matas el virus; una cerveza en ayunas te protege del Covid-19. Si ingieres bebidas alcohólicas en fiestas o reuniones te protegen del contagio”, éstas y muchas otras recomendaciones llegan vía WhatsApp a los sinaloenses.

AFECTACIÓN

La realidad es que no y así lo hace saber la Organización Mundial de la Salud –OMS-. La OMS ha declarado que es mejor evitar el alcohol por completo durante la pandemia, ya que puede debilitar su sistema inmunológico y hasta puede aumentar su riesgo para el síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARDS por sus siglas en inglés), una de las causas principales de muerte debido a la Covid-19.

También señala que el alcohol puede afectar el pensamiento y llevar a los comportamientos riesgosos, afectar negativamente cada órgano del cuerpo y que está vinculado con la violencia.









