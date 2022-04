Sinaloa, requiere de políticas públicas para prevenir la violencia de género: Priscila Salas

Culiacán, Sinaloa-. El caso de Itzel, la joven de 20 años de edad, quien fue asesinada a martillazos en el municipio de El Fuerte, ha conmocionado a toda la ciudadanía, incluso a los mismos pobladores, quienes se encuentran muy indignados, ya que el equipo forense se demoró hasta 14 horas para procesar el cuerpo.

Ante esto, la representante del colectivo “No se metan con nuestras hijas”, Priscila Salas, mencionó que se necesita más recursos para prevenir, atender y erradicar la violencia de género en todos los municipios de Sinaloa, por más pequeños que sean.

“Entendemos que las políticas se concentran en ciertos lugares porque tienen más población, pero hay cosas que no deben dejarse de lado y las mujeres en El Fuerte, San Ignacio, Sinaloa, Escuinapa, en todos los municipios alejados en la sierra o incomunicados, necesitan que se les dé acceso a una vida libre de violencia y que todos sus derechos sean garantizados”, dijo.

Mencionó que, se necesita ampliar la capacidad de reacción de los cuerpos de la fiscalía de investigación y peritaje, además, urge que haya más policías en los municipios pequeños, para dar trámite a los hechos de violencia y que puedan tener celeridad.

“Hace falta comenzar a hacer los preparativos jurídicos necesarios en todos los municipios de Sinaloa, para que haya reglamentos de acceso a una vida libre de violencia, de igualdad y para la protección y atención de personas menores de edad, por ejemplo, en El Fuerte no quiere decir que no vivan mujeres y que no haya mujeres violentadas”, enfatizó.

Foto: Cortesía | Karla García

Priscila Salas, recalcó que, el aislamiento o la poca población de un municipio no es pretexto para que se deje de atender o gobernar este lugar y que, por lo mismo, los municipios deben gestionar políticas públicas con perspectiva de género, de derechos humanos y atención a las personas víctimas de violencia, desde Niñas, Adolescentes y Mujeres.

Además, subrayó que, se deben centralizar las acciones de denuncia y que haya personal dispuesto y capacitado, para que ellos den la atención que se requiera, pues actualmente en municipios como Sinaloa de Leyva las denuncias tardan mucho en llegar, así como también en algunos otros municipios, las fichas de búsqueda no son emitidas en el tiempo que tienen que ser, por la lejanía y distanciamiento de la población que las autoridades que debe atender.