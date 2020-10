Sinaloa registra leve repunte en contagios Covid-19

Culiacán, Sin.- A pesar de que a principios de octubre se registraba un descenso en los contagios diarios de entre 60 y 70 casos, la cifra ha regresado a más de 80 pacientes confirmados por día, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud.

A nivel federal, la Secretaría de Salud ha dado a conocer que hay estados en el que se empieza a reportar un leve incremento en contagios, lo que pone en alerta a Sinaloa, al ser una situación que se puede repetir, según el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres.

Local Aumentan los decesos por Covid-19 en Sinaloa

“En Sinaloa puede ocurrir también sí, si puede ocurrir y mucho de ello va a depender del estilo, de la forma del comportamiento social que tenemos que continuar haciendo todos el mejor de los esfuerzos de manera solidaria, conjunta”, señaló Encinas Torres.

En este panorama, destacó que la ciudadanía debe de mantener un alto sentido de responsabilidad con la medicina preventiva, sin que se baje la guardia por parte de las autoridades, empresas y sociedad.

Reiteró el llamado a aplicar el concepto del triángulo de la vida, en el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, y en el caso de las personas que no ocupan realizar actividades en la calle, deben permanecer en casa.

Foto: Cortesía | Secretaría de Salud

Te puede interesar: Denuncian despido de trabajadores sindicalizados vulnerables a Covid-19

“Debemos de seguir cuidándonos todos, no podemos decir esto ya pasó, ya no quiero saber más y vamos a relajarnos, no, aquellas personas que ya tuvieron Covid deben de seguir las medidas preventivas igual”, subrayó.

Con corte al 21 de octubre, la ocupación hospitalaria estatal es del 26 por ciento, con 370 camas ocupadas de las mil 417 unidades que cuentan todas las instituciones de salud.

En el caso de la capital sinaloense, la ocupación es del 41 por ciento, con 215 camas con pacientes covid, de las 519 que están disponibles en el municipio; mientras que en Mazatlán es del 20 por ciento.





Lee más aquí↓

Local Demandan trabajadores de salud pago de bono Covid-19

Local En riesgo la vida de pacientes de cáncer de mama por presupuesto 2021

Local Advierte Coepris uso ilegal de vacunas para la influenza