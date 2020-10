Sinaloa está en riesgo de permanecer en color naranja

Culiacán, Sin.- Con el regreso de Sinaloa al color naranja en el semáforo epidemiológico, las autoridades de salud estatal y municipal deben redoblar esfuerzos para permanecer en los parámetros cercanos al amarillo y no subir al rojo, al haber incrementado el índice de contagio en las últimas dos semanas.

De acuerdo a la Secretaría de Salud federal, los rangos para la estimación del riesgo se determinan por una clasificación de puntajes, los cuales cambian de forma periódica y que hasta el momento no se ha aclarado con precisión por parte de las autoridades estatales.

En la tabla se estima que los estados que junten entre 32 y 40 puntos serán considerados como de máximo riesgo, es decir, color rojo; de 16 a 31 como de alto riesgo, con el color naranja.

Para el amarillo, como un riesgo moderado, los estados deben tener entre nueve y 15 puntos y en verde, como un riesgo bajo, de entre cero y ocho puntos.

Durante las dos semanas que Sinaloa permaneció en el semáforo amarillo (con 15 puntos), se registró por la Secretaría de Salud estatal un aumento en casos positivos, lo que generó que la calificación aumentara en un punto, subiendo a 16 y, por ende, al cambio de color naranja.

“Fue en relación al porcentaje positividad de las pruebas diagnósticas, si recordamos, tres semanas atrás, un mes, más o menos, traíamos nosotros porcentajes alrededor de un 40-45 por ciento de positividad, ya no, inclusive hemos tenido por debajo del 35 por ciento”, subrayó, el Secretario de Salud, Efrén Encinas.

Reiteró que, en ese sentido, la ciudadanía, sectores productivos y gobierno no deben relajar los protocolos de sanidad, ya que esto implica el riesgo de mantenerse en el color naranja o subir al rojo.

Sin embargo, aunque se ha dado a conocer por autoridades municipales y estatales que los operativos de inspección se van a reforzar, hay establecimientos que no cumplen al pie de la letra los protocolos.

En algunas plazas comerciales y negocios, la toma de la temperatura se ha convertido en una incertidumbre para el cliente, debido a que las cifras que da el personal son el de la temperatura ambiente.

Otro reflejo del relajamiento es que no en todos los establecimientos el tapete tiene el sanitizante suficiente e incluso en algunos no cuenta con el producto, además de que no dejan el gel antibacterial a la mano del cliente.

Por parte de la ciudadanía aún hay personas que no utilizan de manera correcta el cubrebocas, se hacen fiestas sin las medidas de sanidad, algunos no respetan la sana distancia y en el transporte urbano son contados los choferes que respetan el reglamento.

El estadio Ángel Flores inicia temporada el jueves 15 de octubre, con un aforo entre el 30 y 40 por ciento.













