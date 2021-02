Sin vuelos de Canadá, termina temporada de invierno

Mazatlán, Sin.- La suspensión de vuelos de Canadá a México hasta el 30 de abril, debido a las nuevas variantes del coronavirus, al que consideran pudiera ser más contagioso, afectará la afluencia de turistas de ese país, admitió Óscar Pérez Barros.

El Secretario de Turismo en Sinaloa manifestó que la afectación será muy fuerte para el destino, ya que abarcará todo lo que queda de la temporada de invierno y esto se verá reflejado en las ocupaciones hoteleras, sobre todo de Mazatlán.

Agregó que, si bien la afluencia de turistas extranjeros ha sido afectada por las medidas que han tomado Estados Unidos y Canadá, se trabaja para fortalecer el mercado nacional y regional, para mantener los flujos de visitantes que permitan que la actividad turística se mantenga, siempre anteponiendo la salud de los visitantes y el sector turístico.

Por su parte, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán ha emprendido acciones para fortalecer el mercado nacional e incluso sería el "salvavidas" en la ocupación en los próximos meses.

El director de la Oficina de Promoción, Julio Birrueta mencionó que con estas restricciones, Mazatlán ya no sería opción de destino turístico; anteriormente ya les habían anunciado la posibilidad de disminuir algunos vuelos frecuentes a causa de a la nueva cepa de coronavirus, sin embargo, no esperaban que se suspendieran debido a que el puerto está en plena temporada invernal, lo cual causará menor ocupación hotelera, visita de turistas y derrama económica.

“Es la baja que se va a experimentar debido a la pandemia. Ahora si ya ni siquiera podemos aspirar a los que decidan tomar sus vacaciones aún con la pandemia. No es nuevo, nada más que no pensábamos que iba a llegar a una total cancelación, pero ya habíamos dicho que no iba a ver temporada invernal tal y como hay todos los años. Vamos a depender del turismo nacional”, dijo.

Mencionó que posiblemente cada país continuará imponiendo restricciones a los mercados receptores, contrario a México que sin restricción alguna recibe a turistas de todo el mundo, situación que posteriormente podría traer problemas para la república.

“Los países emisores de turistas, van a seguir imponiendo restricciones a países receptores de turismo. El tema no es lo que hagan los americanos, es lo que hagamos nosotros porque si no lo hacemos bien, cuando ya estén seguros esos países emisores, van a empezar a bloquear países que no se pusieron las pilas para el tema turístico”, comentó.

Dentro del marco de restricciones que empezó aplicar el gobierno canadiense advierte que será obligatorio que los que vayan a este país, de manera obligatoria tendrán que ponerse en cuarentena en un hotel el cual será pagado por su cuenta.

Así mismo, además de la prueba que se realizarán antes de ingresar, el gobierno implantará ensayos de PCR obligatorias en el aeropuerto para las personas que regresen a Canadá. Quienes resulten positivos, tendrán que ponerse en cuarentena en espacios que se designarán para ello, con el propósito de certificar que no sean portadores de los cambios en el virus que ahora provocan especial inquietud.





















