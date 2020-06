Sin registros de reinfección por Covid-19

Mazatlán, Sin.- La inmunidad del Covid-19 para personas recuperadas y convalecientes, podría ser de 1 a 2 años, según el tiempo del coronavirus en ‘sus primos hermanos’, el MERS y el SARS, ya que hasta ahora no se tiene ningún caso reinfectado; aseguró el médico internista, doctor Héctor Velasco Serrano.

No está comprobado por documentación que se reinfecten, sino lo que pasa es que se pueda infectar por otro coronavirus y que salga positivo; hay 4 tipos de coronavirus, y en los países donde se han reinfectado hicieron reacción cruzada por otro coronavirus, no por Covid-19, hasta ahorita ninguno se ha reinfectado, no se ha demostrado eso.

Velasco Serrano

En Mazatlán suman 755 personas recuperadas de un total de 982 casos registrados de Covid-19, durante la pandemia de coronavirus hasta el 16 de junio, según cifras oficiales.

El doctor comentó que al salir del hospital, el paciente está otros 14 días más en aislamiento con tratamiento médico, y prácticamente a los 24 días, el paciente que salió del hospital ya hace su vida normal sin ningún problema.

Velasco Serrano insistió en que debería de usarse plasma de personas recuperadas para atender casos graves de Covid-19, pues esto ha dado resultado en otros países, y en Monterrey, Nuevo León, ya se utilizó en algunos casos con resultados favorables.

Deberían de usar plasma de convalecientes o pacientes que ya se recuperaron, el plasma sería de valiosa ayuda para pacientes que tenemos graves, y el costo es mucho más económico que cualquier terapia intensiva, deberían de usar el plasma de ellos para curar a otros pacientes, no sé por qué en México no lo hacen, en otros países ya se aplica.

Velasco Serrano

Refirió que en los casos de contagiados por el coronavirus MERS y el SARS, los pacientes llegan a tener una inmunidad entre 1 y 2 años, así que se cree que pase lo mismo con Covid-19.

Dijo que el seguimiento que se le da a los pacientes recuperados es ver si el PCR (prueba de referencia que permite detectar el virus) ya sale negativo a Covid; en el caso de los hallazgos tomográficos, las lesiones que se ven en la tomografía, agregó, desaparecen aproximadamente de 30 a 40 días.

Al paciente se le da de alta cuando se le repite el PCR y sale negativo, pero está otros 14 días más en aislamiento con tratamiento médico, y después de 24 días hace su vida normal.

Velasco Serrano





TIPOS DE CORONAVIRUS

En la actualidad se conocen siete tipos de coronavirus que infectan humanos, cuatro de ellos (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1) son muy comunes, y algunos de ellos están presentes en el resfriado común junto a otros agentes patógenos como los rinovirus, por lo que se estima que una proporción muy alta de la población ha desarrollado defensas frente a ellos, estando mayoritariamente inmunizados.

Además de estos cuatro coronavirus, han aparecido de forma más reciente otros tres: SARS-CoV, MERS-CoV y el peligroso SARS-CoV-2 causante del Covid-19.

CIFRA

24 días requiere la persona recuperada de Covid-19 para hacer su vida normal, una vez que sale del hospital.

SIN CONTAGIO

De 1 a 2 años se estima es la inmunidad que se adquiere, después de contraer la enfermedad de coronavirus.

CORONAVIRUS PELIGROSOS

Los tipos de coronavirus más peligrosos son SARS-CoV, MERS-CoV y el SARS-CoV-2, causante del Covid-19.





