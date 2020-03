Sin recursos para rehabilitar puente de Los Pozos en Rosario

Rosario. - Pese a ser una obra sumamente solicitada, el puente peatonal de Los Pozos no cuenta con los recursos para su rehabilitación; aseguró el alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez.

Local Contiende por dirigencia estatal del SNTE 27

Dicho puente atraviesa por la zona de marismas y tiene una longitud de alrededor de 800 metros, y conecta a la comunidad de Los Pozos con las comunidades de Matadero y Potrerillos.

El alcalde reconoció la importancia de esta obra, ya que comentó que, para poder llegar de una comunidad a otro en vehículo, se tiene que recorrer un aproximado de 150 kilómetros, distancia que los pobladores de estas comunidades se ahorran al utilizar el puente, que desde hace varios años se ha ido deteriorando severamente.

Asimismo, dijo que, aunque este puente se ha convertido en una necesidad sumamente importante para los pobladores, no es fácil llevar a cabo alguna obra de rehabilitación en ella.

Local Alta demanda en pago de impuestos en Recaudación de Rentas

No podemos ir y ponernos a hacer trabajos, necesitamos un estudio de impacto ambiental, ya lo estamos haciendo porque este puente pasa por la marisma, y si no se analiza la obra, podríamos generar un problema ambiental.

Pineda Domínguez

Por último, dijo que además de la falta de este estudio ambiental, el municipio no cuenta con los recursos para la realización de esta obra, que requiere un aproximado de 5 millones de pesos.

Yo no tengo dinero para hacerlo, mi presupuesto no lo permite, no estoy diciendo que no se los voy a hacer, pero sí vamos a tocar puertas para ver si logramos que el gobernador nos apoye con esta obra, para la que se ocupan 5 millones de pesos.

Pineda Domínguez

DATO

5 millones de pesos es el recurso que se necesita para la obra.





Lee más aquí ⬇

Local Desconoce INAH proyecto de rehabilitación del Pino Suárez