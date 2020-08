Sin recursos, junta de agua potable en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Los ingresos que se tienen en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa apenas alcanzan el 20 por ciento de lo que se debía recaudar por el pago de los usuarios, aseguró Geovany Saracco Martínez, titular de la paramunicipal.

El funcionario comentó que la Jumapae se sostiene prácticamente con ingresos bajos, ya que con ellos apenas y alcanza para el gasto operativo.

“El ingreso mensual que tenemos es más o menos el 20 por ciento de lo que se supone que se debe recaudar por el pago del servicio, y en meses pasados el ingreso que teníamos era menos, últimamente hemos logrado incrementarlo un poco”.





Aunque no precisó la cifra, dijo que supera los 1.2 millones de pesos, lo cual sólo alcanza para el gasto de la nómina, combustible y el pago del consumo de energía eléctrica.

“Lo correcto es que nos quedaran recurso para nosotros poder realizar obras, si se ocupara la reparación de un tramo de tubería, obras pequeñas, pero no es así, desafortunadamente no tenemos esa posibilidad y es a consecuencia de que la gente no acude a pagar”.

Informó que actualmente la paramunicipal cuenta con una cartera vencida de 48 millones de pesos, de los cuales el 70 por ciento son de contratos de uso doméstico, el 15 por ciento de contratos comerciales e industriales y el 15 por ciento restante son de instituciones públicas.

Actualmente se implementan estrategias de cobro, ya que existen usuarios que tienen hasta 10 años sin cubrir ni un mes de servicio.









Estamos notificando a la gente para que acudan y buscar la manera de darles facilidades de pago, porque están acostumbrados a no pagar Geovany Saracco Martínez, titular de la JUMAPAE

















