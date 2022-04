No hay pruebas para inculpar a policías por levantón de jóvenes de Nuevo León

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, defendió que no hay pruebas que inculpen a elementos policiacos de Mazatlán, por el levantón de 3 jóvenes originarios de Nuevo León, durante las vacaciones de semana santa en el puerto.

El gobernador argumentó que en su conocimiento, todavía no se ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo, dijo, debe ser esta institución la encargada de darle seguimiento a las líneas de investigación.

“Ahí en la mesa (de seguridad) se ha dicho de la presunta participación de policías municipales, pero tampoco tenemos evidencia de eso, tampoco los estatales, no tenemos evidencias, no podemos inculpar a nadie si no hay evidencia”, dijo.

El gobernador señaló que incluso no hay grabaciones ni fotografías que señalen a policías municipales implicados en el hecho, más allá de una denuncia por familiares, la cual se dio de manera pública a través de las redes sociales.

“No tenemos certificado eso porque en esa área no existen cámaras, no hay una evidencia, salvo que alguien haya tomado video o alguna cosa, pero ya vimos y no hay registro de cámaras”, puntualizó.

El sábado 16 de abril, los jóvenes Eduardo, de 26 años de edad; Pablo Leonel Palomo Arredondo, de 29 años, y Carlos Daniel Garza Rocha, de 23 años, fueron golpeados y levantados del fraccionamiento Sábalo country de Mazatlán, presuntamente por elementos de la policía municipal.

Hasta el momento, autoridades del puerto ni de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, se han pronunciado al respecto.

Los familiares de los jóvenes, ya interpusieron ante un juzgado de distrito el acto reclamado de privación de libertad fuera de procedimiento, comunicación, así como desaparición forzada.