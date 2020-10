Sin protección medio ambiente en Sinaloa

Culiacán, Sin.- La realidad es que ambientalistas y biólogos del estado manifiestan su preocupación, ya que no hay suficiente presupuesto, la preparación adecuada de los vigilantes del medio ambiente y la aplicación de reglamentos adecuados que hagan entender la importancia de cuidar el entorno.

RECORTE DE PRESUPUESTO

El recorte de presupuesto federal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ha provocado que no se pueda intervenir en las afectaciones al medio ambiente, denunció Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

En Sinaloa, además del tráfico de animales, la situación del dragado en los ríos de Badiraguato, Mocorito y Culiacán; es preocupante, pues además de acabar con los árboles de las riveras del estado, esta acción inconsciente de empresas cribadoras y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), afecta en el cauce de los ríos, provocando inundaciones.

“Se oye mal pero no los dejan hablar a PROFEPA y es por instrucciones de México, ellos dependen de la SEMARNAT y ellos les tienen puesto un bozal. La realidad es que ellos son esa policía ecológica que a veces han señalado que hace falta. El problema es que no hay presupuesto, se recortó a la SEMARNAT en un 70 por ciento, entonces, con qué dinero van a operar los inspectores”, externó, Ernesto Zazueta.

Destacó que la gente de PROFEPA Sinaloa trabaja bien, pero el problema es el presupuesto.

“Tenemos muy claro que al presidente de la República no le interesa el medio ambiente y no le invierte. Por otro lado, este es un problema que regula la CONAGUA, ahí debe estar vigilando y actuando con quien deba de actuar, porque las compañías que realizan el dragado, cambian el cauce de los ríos; los dragan de más abajo y le secan los árboles vecinos porque les dañan las raíces y parece ser que no hay quien lo regule.”, abundó.

Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán

El ambientalista señaló que se debe hacer un buen estudio de cómo ha afectado estos años el dragado de ríos y, posteriormente, hacer una reforestación.

El subdelegado de Inspección de Recursos Naturales en Sinaloa, por PROFEPA, dijo al Sol de Sinaloa que PROFEPA se deslindaba de las afectaciones de las empresas cribadoras, en las concesiones de extracción de material pétreo es CONAGUA la que autoriza y en materia de impacto ambiental es SEMARNAT la que autoriza.

“En lo referente a nuestro trabajo todas las denuncias de particulares, organizaciones y por los medios de comunicación se atienden, en estos casos ya los atendimos y realizamos visitas de inspección generando procedimientos administrativos de los cuales por ser protegidos por la Ley no se puede dar información, en general ya lo estamos atendiendo en el ámbito de nuestra competencia”, aseguró.

Por otro lado, el activista y biólogo José Dehesa Mitre, expuso que es PROFEPA quien se debe encargar de aplicar la ley ambiental y que, esta dependencia, es la que debe vigilar que CONAGUA o cualquier empresa, tenga permiso para realizar algún dragado.

Dehesa Mitre, reiteró que es necesario capacitar a las policías municipales para que sancionen y vigilen las normas ambientales, pues PROFEPA no tiene personal ni dinero para hacer su trabajo.

Foto: Rolando Salazar│El Sol de Mazatlán

SATURAN DE BASURA LAS PLAYAS

A tres meses de su apertura, las playas de Mazatlán vuelven a estar sucias y llenas de basura, principalmente de material unicel y bolsas de plástico que son las que más afectan a la fauna marina, entre ellas las tortugas, señaló el biólogo marino Fernando Enciso Saracho.

Dijo que a pesar de los operativos y la vigilancia permanente de las playas y el malecón, la gente se aglomera y deja la basura sobre la arena, sin que nadie les diga nada o los amoneste.

“Cualquier playa está contaminada, entre ellas Olas Altas y la avenida Del Mar, la avenida Del Mar es de las más contaminadas, es la que más recorro, y sí se ve bastante basura, y lo peor, mucha de ella se acumula frente a los hoteles, son gente que está hospedada ahí”, expresó.

Foto: Archivo │ El Sol de Sinaloa

El integrante del Consejo Ecológico de Mazatlán lamentó que ni Ecología y ninguna autoridad municipal obligue a mantener limpios su frente de playa a los hoteleros.

“Hay una Operadora de Playa que no funciona, están dedicados a limpiar playas que quieren certificar, no pasan de ahí, pasan años haciendo eso, y una vez certificada, al otro día está igual de contaminada que las demás”, apuntó.

Refirió que las campañas de limpieza de playa tanto de grupos, asociaciones y dependencias gubernamentales no han tenido eco en la población y en los turistas, quienes siguen con las mismas prácticas de dejar la basura en la arena.

Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán

“Últimamente las playas están sucias otra vez, he visto que hay campañas de limpieza y gente que anda por su cuenta limpiando, nomás ahí, las playas siguen sucias, no hay conciencia de la gente, mientras no se cambie la actitud de la gente van a seguir sucias, y más si se permite que entre la gente”, indicó.

Enciso Saracho comentó que lo que más afecta a las especies marinas son los materiales de unicel y las bolsas de plástico; en el caso de las tortugas marinas, agregó, confunden las bolsas con medusas o ‘aguamalas’ y al comérselas les tapa el tracto digestivo y ya no pueden comer, por lo que mueren.

Las playas más sucias, aseguró, son Olas Altas y la avenida Del Mar. Casos como playa Pinitos se mantienen limpias, porque los mismos comerciantes de puestos de cocos y mariscos las limpian.

Con información de Marimar Toledo









