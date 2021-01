Sin plan para atacar la deserción escolar: docentes

Culiacán, Sin.- Las clases en línea siguen, pero la brecha digital que se ha visibilizado con esta modalidad, continúa abriéndose y nadie hace nada.

Cuatro docentes fueron consultados por El Sol de Sinaloa, y coincidieron en que no hay un plan para evitar que los alumnos dejen la escuela. Ya sea porque no tienen las herramientas digitales o por desmotivación y falta de seguimiento por parte de los padres de familia.

“Desde un inicio nos dijeron que nosotros íbamos a ser los mediadores de esta situación, eso se entiende. Pero no podemos obligar a los niños o padres de familia a que se queden en el ciclo escolar. Hay padres que incluso me han dicho si pueden llevar a los niños a mi casa, por otro lado, hay niños que apenas y pueden comunicarse por el WhatsApp de sus padres. ¿Pero qué pasa con los que de repente ya no hicieron ninguna actividad, ahí qué se va hacer?”, expresa una docente de educación básica.

Los cuadernillos fueron la única arma para tratar de resarcir la brecha digital a los niños de escasos recursos o que viven en comunidades donde la señal del internet o el teléfono es nula.

Se repitió mucho, en la Secretaría de Educación Pública (SEPYC), que la “escuela eran los maestros”, y que ellos se encargarían de encontrar la manera de que los niños tomaran clases, cada uno crearía una estrategia, pero las ideas y la paciencia se agotan.

Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán

“Hay niños que simplemente ya no les pudimos dar seguimiento, porque se necesita de los padres de familia. La verdad yo he dejado de ser exigente porque entiendo que ahora no hay un horario fijo de clases y para revisar tareas o aclarar dudas, puede ser hasta altas horas de la noche. Pero los papás ya se cansaron. Por otro lado, no podemos estar yendo a las comunidades de los alumnos que viven allá, y creo que el cuadernillo es poco para evaluar”, declara un maestro de nivel secundaria.

Aunque estas situaciones se exponen en las juntas de Consejo Técnico Escolar, solo sirve para dar retroalimentación o aconsejarse entre los maestros, pues no se ha visto la manera de impedir que los niños abandonen la escuela.

Otros dos docentes de nivel secundaria, manifiestan que les preocupa que los niños tengan un aprendizaje nulo o deficiente, pues esto hará que haya un atraso, causando problemas en su desarrollo académico.

Foto: Cortesía │ SEPyC

“No es solo que los niños y jóvenes aprendan, es también ser conscientes que no todos tienen la infraestructura tecnológica y que hay maestros que no saben cómo dar clases en línea. Estos factores hacen que la escuela sea visto como una causa perdida”, dice un maestro.

Otro problema sin resolver, es la deserción de los jóvenes varones, principalmente, en los telebachilleratos

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

CONTRASTE

Mientras esto preocupa al sector educativo, Juan Alfonso Mejía López asegura que el 2021 inició con una tasa baja de deserción escolar.

A LA DERIVA

Sin embargo, no se ha dado a conocer algún plan para evitar que esta tasa suba.

















