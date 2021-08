Sin permiso, se las arreglan para proteger a la tortuga

Mazatlán, Sin.- La asociación civil “Cerritos Sea Turtle Rescue” tiene cuatro años de haberse integrado, y desde entonces, sus fundadores, el canadiense Thomas Schuss y la tamaulipeca Ana Morris, así como sus miembros y colaboradores luchan por todos los medios para proteger y conservar a la tortuga golfina que llega a desovar a lo largo de la playa Cerritos, pero a pesar de sus buenos deseos hasta hoy se les ha negado el permiso de intervenir y tocar nidos.

Sin embargo, esto no los ha limitado en su tarea de conservación de la especie marina que arriba a esa zona costera, pues aun así todas las mañanas, Thomas Schuss recorre alrededor de 6 kilómetros de playa en su motocicleta, de la boca del estero del Sábalo o Marina Mazatlán hasta playas Brujas.

Él asegura que por falta de atención al Programa de Protección a la Tortuga Marina, en esa zona de playa se depredan de 2 a 3 nidos por semana, además de que nadie se hace responsable de las especies muertas que varan en el lugar y que dan una mala imagen a este destino turístico.

Dijo estar cansado de llamar al Acuario, a Profepa y a Semarnat para reportar los casos, ya que siempre le responden que no es su responsabilidad y últimamente ni siquiera le contestan.

A la fecha, “Cerritos Sea Turtle Rescue” ha tenido que enterrar a más de 100 tortugas que han aparecido muertas en las playas, así como 15 lobos marinos y 5 delfines, pues ni Acuario Mazatlán ni ninguna otra autoridad federal, se ha presentado al lugar después del reporte.

Thomas Schuss refiere que en algunos casos ha esperado hasta 23 horas para que alguna autoridad acuda, sin resultado.

Thomas Schuss, fundador de la asociación civil “Cerritos Sea Turtle Rescue”. Foto: Cortesía | Cerritos Sea Turtle Rescue

“Yo he visto muchas tortugas muertas, he tenido que enterrar más de 100 tortugas en Playa Cerritos, 15 lobos marinos y 5 delfines, con un delfín muerto esperé 23 horas, pero ni Acuario ni Sermanat respondieron, solamente salvavidas. El animal muerto estuvo ahí 23 horas, muchos turistas me decían: Thomas, qué pasa. Yo les respondía: es problema de Profepa, de Semarnat, pero nadie responde”.

Comenta que como no pueden tocar los nidos de las tortugas marinas que llegan a la playa a desovar, porque no tienen permiso, y al no tener respuesta de las autoridades, lo único que hacen es registrar el lugar con GPS, en los que utiliza un dron de su propiedad, y limpiar la zona de huellas para que ni animales ni humanos depreden el nido.

En esta temporada de anidación, Thomas señala que tiene ya 35 nidos registrados y que la cifra va en aumento, pues en el último recorrido registró 4 nidos y un día anterior otros 4.

Cada año, el canadiense Schuss registra en sus recorridos de playa un promedio de 175 a 200 nidos de tortuga Golfina, todos los tiene registrados en GPS (posicionador geográfico), información que proporciona a investigadores, biólogos marinos y estudiantes de la facultad de Ciencias del Mar para su estudio e integración de tesis.

ORÍGENES DE LA ASOCIACIÓN

Thomas Schuss recuerda que la idea de crear una asociación civil legalmente registrada surgió hace más de cuatro años, entre él y Ana Morris, al ver el problema de depredación de la tortuga marina que se presenta en Playa Cerritos.

La intención era obtener un permiso y poder intervenir, con la colaboración de biólogos marinos, ya que muchos nidos quedaban en lugares con amenaza por marea o alto riesgo de ser saqueados por animales o humanos, los cuales pueden ser trasplantados a un área más protegida en la misma zona de playa.

Actualmente, la asociación cuenta con 5 miembros, entre ellos los fundadores, quienes son apoyados por dos biólogos marinos: Jacobo de la Vega y Fernando Enciso Saracho, este último estuvo al frente del Campamento Tortuguero de Playa Ceuta por 36 años, de 1976 a 2012.

Enciso Saracho, quien también fundó en 1986 el Campamento Tortuguero del Caimanero, les ayuda como colaborador, en el trámite del permiso, así como de asesoría, orientación y capacitación.

Él tiene el grado de Maestría en Ciencias Pesqueras, el cual realizó con un trabajo de captura accidental de tortugas por los barcos camaroneros, y aunque ya está jubilado como docente de la UAS, donde impartió la materia de Ecología en la Escuela Ciencias del Mar, sigue colaborando como asesor en los campamentos tortugueros de Ceuta y el Caimanero.

Registro de uno de los nidos en Playa Cerritos, a través de GPS, al fondo Thomas Schuss en su moto. Foto: Cortesía | Cerritos Sea Turtle Rescue

“Yo y Ana trabajamos mucho en eso, pero Fernando tiene más idea, él es un biólogo marino, tiene mucha experiencia y sabe todo; yo recorro las playas todos los días unas dos horas, en la mañana a partir de las 7:00 y 8:00, en la tarde también, pero más en la mañana. Yo hablo con Fernando, pero recorro en GPS, tengo registros por tres años, yo he subido todos los nidos”, indicó Thomas Schuss.

Fernando es el contacto de Thomas Schuss para que toda esta información que recaba con los registros a través de GPS no se pierda, sino que se le dé un uso adecuado en trabajos de investigación y tesis de estudiantes de la escuela de Ciencias del Mar.

LABOR TITÁNICA

Además de recorrer la zona de playa todos los días, de 3 a 4 veces, para hacer los registros de nidos y protegerlos, Thomas y Ana participan en todas las jornadas de limpieza que se realizan en Playa Cerritos, pero de manera individual lo hacen también en sus recorridos diarios.

Entre los proyectos de la asociación está el de crear un campamento Tortuguero en Playa Cerritos para que los huevos de los nidos que detecta el Acuario no tengan que ser incubados en el Acuario y que las crías sean liberadas en otra playa distinta en la que fueron desovados, como sucede hoy en día.

Para el biólogo marino Jacobo de la Vega, el hecho de liberar las crías en una zona distinta, podría estar impactando de manera negativa la naturaleza de la especie, pues se sabe que la tortuga adulta regresa a desovar en el lugar donde nació, pero si la anidación fue en un lugar y la liberación en otra, se corre el riesgo de crear confusión en ella.

“Inicialmente mamá tortuga llega y anida donde nació, es una biología de ellos que siguen como patrón, pero si desde un inicio los cambian de la zona donde anidaron y los liberan en otro lugar, puede haber un efecto negativo para su naturaleza”, apuntó.

Thomas Schuss asegura que como asociación seguirán solicitando el permiso ante Semarnat para poder intervenir y crear ese campamento Tortuguero, e incidir más en la protección y conservación de esta especie que está en peligro de extinción.









