Sin gasto público ni acarreos, asegura gobernador que hizo su segundo informe

Culiacán, Sin. -“No tengo costos porque no invertimos nada”, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya al ser cuestionado sobre el gasto que se realizó en su segundo informe de labores el pasado sábado en la explanada de Palacio de Gobierno.

Sobre ello, el mandatario estatal aseguró que no hubo gasto del erario ni acarreos, pues quien asistió, lo hizo por gusto y voluntad propia y además su partido, Morena, se encargó de toda la logística y materiales que se utilizaron para ello.

También puedes leer: Adicción, más feo que tener un hijo homosexual: Gobernador Rocha Moya

“Hay una estructura de nuestro movimiento que es la que me apoya, por eso en tres días lo hicimos pero no van a encontrar gasto alguno en el erario público, no gastamos”, dijo.

En la conferencia de prensa semanera, Rocha Moya acusó a los gobierno del PRI y PAN de realizar las prácticas del acarreo para cualquiera de sus eventos, pero que en Morena no se llevan a cabo.

Respecto a los camiones urbanos que llegaron a la explanada de gobierno con los asistentes, que al final se contabilizaron más de 30 mil, el gobernador manifestó que seguro “todo tiene una explicación” pero que nada de lo hecho salió de las arcas de Gobierno del Estado.

“Sí, seguramente todo tiene una explicación, las pancartas y todo eso, pero eso era antes, la gente puso pancartas yo vi… el acarreo es cuando va y llevan gente y agarran de donde pueden y no sabe la gente a que va. Este fue un evento ordenado, no es acarreo cuando la gente viene y quiere venir a qué sabe a qué viene”, expuso.