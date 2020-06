Sin futuro, la pesca en México: Canainpesca

Mazatlán, Sin.- Al gobierno federal no le interesa la pesca, y muestra de ello es la falta de interés de solucionar la problemática que se viene arrastrando desde hace varios años; lamentó Jaime Osuna Magaña.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, delegación Sinaloa, manifestó que la próxima temporada de capturas en altamar es incierta, ya que no hay apoyo para el diesel marino, ni inspección y vigilancia.









Al gobierno federal no le interesa la pesca, cuando esta actividad genera miles de empleos, si dejamos de pescar se pierden muchos empleos, no entiendo la política que tiene el gobierno Jaime Osuna Magaña.









Además, comentó que a más de tres meses de que el gobierno de Estados Unidos implementó el embargo pesquero, incluyendo el camarón, contra el Alto Golfo de California, por la falta de una estrategia efectiva para frenar la mortandad de vaquita marina, las autoridades mexicanas no han hecho nada para eliminarlo.









No tenemos apoyo para la compra del combustible, problemas con el alto golfo porque el gobierno no hace lo que tiene que hacer para que no utilicen redes prohibidas, y tenemos la amenaza todavía de que embarguen todo el camarón y especies que no permitan la exportación a Estados Unidos Jaime Osuna Magaña.









Osuna Magaña advirtió que con estas condiciones serán muy pocos barcos los que podrán salir a la pesca en la próxima temporada de capturas, ya que estarían arriesgando su patrimonio, porque no hay certeza de una buena zafra, ya que no existe un presupuesto asignado para la inspección y vigilancia en esta veda.

Admitió que con las restricciones de importación para ciertos productos pesqueros, como camarón, sardina, chano, sierra, arenque, macarela, anchoas y curvina, capturado en la región por pangas o barcos de mediana altura, se invadirá esta zona de pesca.









Con el problema que se tiene en el Alto Golfo de California, todos esos barcos se van a venir a pescar a la zona de nosotros, y como dice el dicho, entre más burros menos olotes, menos vamos a sacar para los gastos Jaime Osuna Magaña.









PARA SABER

La próxima temporada de capturas en altamar es incierta, ya que no hay apoyo para el diesel marino, ni un programa efectivo en la inspección y vigilancia.





























