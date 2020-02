Sin freno, el maltrato animal en Mazatlán

Mazatlán, Sin. - De los dos mil reportes que la dependencia de Ecología ha registrado en lo que va de la presente administración, en relación al maltrato animal, 440 corresponden al área de “manejo” de las mascotas.

Tenemos un estimado de que el 22% de los reportes que nos llegan corresponden al área de manejo animal, la mayoría de ellos relacionados con maltrato, nos llegan también reportes de dueños que traen a los perros sueltos y gatos que están defecando en áreas verdes, que están sin atención, es el más alto de todos

El maltrato animal empieza desde que se deja al animal sin comer, sin atención, hasta llegar a la violencia física extrema e incluso situaciones de envenenamiento y muerte.





La violencia animal trae implícito algo más, es un indicador de que algo está mal en la familia, de que hay disfuncionalidad, generalmente estos reportes están relacionados con adicciones, alcoholismo, violencia intrafamiliar, es muy difícil corregir una situación de estas con una multa, que en muchas ocasiones ni se pagaMaría de Lourdes San Juan Gallardo





María de Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología. Foto: Jesús Guzmán │ El Sol De Mazatlán

El protocolo que se sigue después de una denuncia es la inspección por parte del personal de Ecología, lo cual se vuelve una dificultad cuando la persona no acepta su responsabilidad o reconoce como suyo al animal, cuando esto se logra, el dueño tiene que seguir algunas recomendaciones sugeridas por los inspectores.

No obstante, cuando la situación de violencia persiste se tienen que tomar otras medidas, para lo cual, San Juan Gallardo ya se encuentra trabajando en coordinación con el Ministerio Público.





Tuvimos ya un acercamiento con el Ministerio Público (MP) para tener todos los elementos para orientar a las personas en qué tipo de denuncias tienen que acudir al MP, es decir, nosotros somos una estancia administrativa, que atendemos principalmente la irresponsabilidad de los dueños, pero que esto puede llevar a una situación de violencia

El objetivo de esto es llegar a una conclusión donde se quiere aplicar la ley con multas bastante fuertes, incluso con cárcel, actualmente la pena máxima son 25 salarios mínimos.

La directora de Ecología señaló que es importante la denuncia ciudadana ante hechos de esta índole, con un fuerte compromiso por parte de las personas al momento de dar su testimonio, pues sólo así es como se procederá de manera eficiente con el seguimiento de un expediente.

Ahorita traemos dos casos que ya vamos a canalizar hacia ellos, porque tenemos todos los elementos, no es fácil armar un expediente, es igual que cuando se trata de una persona, tienes que tener pruebas, testigos y testigos firmes, no que por Facebook te denuncien y a la mera hora no encuentras quién es el responsable, se requiere compromiso de parte de las personas dispuestas a dar su declaración

Actualmente la multa para una persona encontrada culpable de maltrato animal es de 25 salarios mínimos.

Foto: Jesús Guzmán │ El Sol De Mazatlán









