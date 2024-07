Sin fecha nueva para concluir primera etapa de la Insurgentes: alcalde

Mazatlán, Sin.- El Gobierno del Estado no ha dado una nueva fecha para culminar la avenida Insurgentes en su primera etapa, señaló el alcalde Édgar González Zatarain.

Recordó que se había dado el 30 de julio como fecha límite, sin embargo, por los avances en la obra no será posible, pues aún falta el cruce de la avenida Las Américas y el tramo de calle entre ésta y la 13 de Abril.

"Se les va a ir más tiempo, no van a cumplir con la meta, todavía les va a quedar un buen rato, y hay un segundo tramo licitado de la 13 de abril a México 68, que yo pedí no se iniciará hasta que no se terminara el primero, imagínate tener todo abierto ahí", dijo.

Según le informaron, en el cruce vial arriba mencionado colocarán concreto con acelerante para que en pocos días el material esté seco y pueda abrir la circulación vehicular, la cual fue cerrada este lunes.

De acuerdo con los comerciantes de la zona, a ellos les notificaron que acabarían los trabajos en un mes y medio, o dos.

Para saber

Según las licitaciones públicas que lanzó el Gobierno del Estado, la primera etapa de la Insurgentes, desde Gabriel Leyva hasta 13 de abril, estaría lista el 12 de agosto, mientras que la segunda etapa, de la 13 de abril a la México 68, iniciaría trabajos el 6 de abril y culminaría el 5 de diciembre.