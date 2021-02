Sin fecha el regreso de los cruceros turísticos

Mazatlán, Sin.- La fecha estimada para el regreso de los cruceros turísticos a Mazatlán sigue sin estar clara a causa de la pandemia del Covid-19, manifestó el Secretario de Turismo estatal, Óscar Pérez Barros.

Detalló que serían los cruceros con destinos al Caribe los que tienen fecha para reiniciar operaciones en mayo, pero no para los que tienen rutas en el Pacífico.

Foto: Rolando Salazar │El Sol de Mazatlán

“Hasta ahorita la información que tenemos es que van a regresar en mayo y al Caribe, al Pacifico todavía no. Entonces, estamos visualizando que hasta el tercer trimestre de este año vamos a poder ver el regreso de los cruceros, no es garantía, es un tema complejo que tenemos que ver. No es tema de Mazatlán, es del mercado de los cruceristas”, dijo.

Comentó que Mazatlán está dentro de un comité que contribuye al diseño de protocolos, ante el regreso de posibles viajes de cruceros, pero dependerá de la situación de la pandemia.

Estamos en el equipo que está diseñando los protocolos del regreso, nomás hay dos destinos en México que es Cozumel y Mazatlán los que estamos participando en esto.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Por su parte, el coordinador del Comité de Cruceros Turísticos, Giancarlo Parolari González, señaló que se ve viable un regreso próximo ante el avance que ya muestra la campaña de vacunación en los Estados Unidos.

Hay algunas compañías que ya tienen fechas para medio año, incluso para el Caribe están para mediados de mayo, sin embargo todavía no hay nada oficial.

Pérez Barros





Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

El también operador turístico indicó que el retorno de los cruceristas a Mazatlán es inminente este año, pues las navieras ya se encuentran contratando a la tripulación.

"En video conferencias que hemos estado sosteniendo con diferentes líneas navieras ya están contratando a la tripulación en sus diferentes áreas para irse preparando, independientemente si vienen al 50%, mínimamente traerán mil tripulantes", finalizó.

















