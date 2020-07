Sin dinero en Escuinapa, para terminar obra en La Concha

Escuinapa, Sin.- Una vez más, los trabajos de pavimentación de la calle principal de la sindicatura de La Concha se detuvieron por falta de recursos.

Los habitantes de la comunidad fueron quienes denunciaron que las labores se pararon desde hace aproximadamente dos semanas.

"Fue hace como dos semanas que se paralizaron los trabajos, los albañiles ya no se pararon a trabajar, nada más echaron un tramo de losa y ahí dejaron todo, nosotros preguntamos y dicen que porque según no hay dinero", expresó uno de los habitantes inconformes.

Externaron que esta situación se dificulta más con las lluvias, ya que al no estar la obra concluida, se forman enormes encharcamientos.

"No podemos transitar por esa calle porque no está terminada y las calles que se unen ahí, que son por las que podemos caminar, están llenas de charcos, porque el agua se estanca, no corre a causa de lo mismo".

Ante esta situación, se cuestionó a José Guadalupe Ríos Rodríguez, director de Obras y Servicios Públicos en el municipio, quien confirmó que la obra está detenida por falta de recursos.

Efectivamente, los trabajos se detuvieron por falta de recursos, el anticipo que tenía el constructor se le agotó y al no haber recursos pues tuvieron que detener los trabajos. Estamos esperando recursos del Estado para poder reiniciarse de nuevo José Guadalupe Ríos Rodríguez













PARA SABER

A finales del mes de mayo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel estuvo presente en esta sindicatura, donde recorrió la obra de pavimentación e hizo el compromiso de que se concluirían los trabajos.

























