Sin definir, futuro del basurón en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Mientras el Cabildo de Mazatlán no reciba y vote en contra de la propuesta de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, hay posibilidades y esperanzas de llegar a un acuerdo para finiquitar este año el problema de contaminación que genera la basura, aseguró el director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague.

El funcionario municipal urgió a los regidores analizar las propuestas entregadas por esta administración y decidir por una, ya que el basurón está a punto de colapsar.

“Están en eso todavía, no se ha finiquitado el asunto, se va a finiquitar hasta que se proponga a Cabildo y se someta a votación, y si de ahí no sale, pues, ya se murió, pero hasta ese momento, mientras no hagan eso hay posibilidades. Es un asunto que urge, le quedan como uno o dos años al basurón, sí es necesaria una solución”, expresó.

González Olague señala que él ya cumplió con entregar el proyecto para terminar con la contaminación que genera el basurón municipal, ahora depende de los regidores que integran las comisiones de Hacienda, Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, encabezadas por los regidores Rodolfo Cardona y Adalberto Valle, respectivamente, dar celeridad al análisis y tomar la decisión más correcta.

Refirió que a pesar de que 2021 es un año electoral y complejo, el tema de la basura es un asunto que no debe dejarse pasar.





“Debemos de tener la mente que esto es necesario y si en un momento dado se aprueba la planta, cuando menos que se inaugure en esta administración, para quienes vengan tengan una solución a esta problemática, porque de otra manera tendrían que empezar de nuevo, después de la curva de aprendizaje, habría que ver qué perfil traigan, si son adecuados o no, va a ser un problema para que digieran bien el tema y tomen una decisión”, apuntó.

Insistió en que un relleno sanitario no es la mejor opción para eliminar la contaminación que genera los residuos sólidos urbanos, ya que la norma oficial mexicana NOM-083 establece crear una planta separadora de basura, que para el tamaño de Mazatlán, se tendrían que invertir entre 300 y 400 millones de pesos, además de promover un proceso de composta y otro de captación de gases para generar energía eléctrica, a través de un biodigestor, los cuales no son muy rentables, y no elimina el basurón.

“En la planta de tratamiento que nosotros proponemos todo se procesa, todo se aprovecha y se convierte en energía eléctrica, los residuales se utilizan en asfalto y el metal férrico, con valor agregado de fundición, se vende o se dispone a la industria que se dedica a esto, es bastante bueno”, concluyó.

RESIDUOS URBANOS

Entre 700 y 800 toneladas de basura genera al día la ciudad de Mazatlán, con picos de 900 toneladas en temporadas altas.

















