Sin control del Ayuntamiento, hacen ‘lo que quieren’ con áreas verdes

Mazatlán.- De 714 áreas verdes registradas en la ciudad de Mazatlán, 457 de ellas están descuidadas, con exceso de maleza, falta de arborización, invadidas de manera total o parcial, cercadas o son utilizadas como estacionamiento a basurero, reveló un estudio de supervisión que realizó personal de la oficina de la Síndico Procuradora, en el que participaron 3 auditores y 10 alumnos de la carrera de Construcción del CBTIS 51.

La Síndico Procuradora Elsa Bojórquez Mascareño informó que ante los resultados de esta supervisión propondrá al Cabildo de Mazatlán un programa de rescate de estos espacios.

Dijo que este trabajo se realizó con fundamento de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, que la faculta a vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento, así como realizar visitas y revisiones a las dependencias de la administración pública municipal y descentralizadas.

El proyecto de levantamiento de información se llevó a cabo en dos fases, la primera abarcó 214 áreas y la segunda 500 polígonos, de estos últimos 465 se encuentran completos y faltan sólo 35 áreas verdes en las que se realizan los reportes y planos correspondientes.

Del total de áreas verdes de la ciudad, sólo 257 se encuentran en buen estado, es decir un 36% de los 714 polígonos revisados.

Bojórquez Mascareño consideró que lo más grave es la invasión y acaparamiento de áreas verdes para ser utilizadas para otras cosas, de las cuales 26 están invadidas de manera total o parcial, 8 ya no existen, 16 están cercadas, 10 se utilizan como basurero parcial y 27 sirven de estacionamiento.

Indicó que a 288 áreas verdes les falta mantenimiento y atención por parte de la autoridad municipal, ya que en el reporte aparecen como descuidadas, con exceso de maleza y falta de urbanización.

El estudio muestra que 10 áreas están ocupadas irregularmente con construcción, ingreso injustificado o apoderamiento del lugar, en tanto que otras 10, una parte del área fue ocupada irregularmente o tiene un apoderamiento de un porcentaje del lugar.

Asimismo, 16 de los polígonos están delimitados perimetralmente por vecinos de la zona, aunque dichos lugares aún se mantienen como áreas verdes.

Los auditores detectaron que en 27 de los casos, los vecinos de la zona estacionan sus vehículos sobre las áreas verdes, por lo cual muchas de estas se ven afectadas; en 10 más, un porcentaje del predio se utiliza para acumular la basura.

Un total de 44 están mal referenciadas, es decir, la dirección del lugar es errónea, las calles no coinciden o no existen; y en 10 más no urbanizadas, el sitio o lugar físicamente no cuenta con una delimitante de lotes por lo cual existe un sólo predio en general.

Elsa Bojórquez Mascareño, Síndico Procuradora. Fotos: Jesús Guzmán I El Sol de Mazatlán

La Síndico Procuradora comentó que en 8 casos, al acudir al sitio no se encontró el área verde, sino que el polígono estaba pavimentado o había propiedades.

“Voy a hacer una propuesta para entregarla a Ecología y Cabildo para enfocarnos a recuperar esas áreas verdes, que son los espacios sociales que la población necesita, darles otra cara a esos lugares, que sean de recreación y de actividades sociales”, expresó.

REVISIÓN ÁREAS VERDES

Invadidas: 13

Parcialmente invadidas: 13

Cercadas: 16

Utilizadas parcialmente como basurero: 10

Utilizadas como estacionamiento: 27

Mal referenciadas: 44

Sin urbanizar: 10

No existen: 8

Sin mantenimiento: 288

En buen estado: 257

Donadas: 14

Pavimentadas: 14





