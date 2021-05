Sin contratiempos avanza la vacunación a maestros

Mazatlán, Sin.- De manera organizada, rápida y fluida se realizó la segunda jornada de vacunación a docentes de la zona sur del estado, con sede en Mazatlán, cuyos módulos instalados en el Hospital Regional Militar, en la colonia Rincón de Urías, y en el Polideportivo de la UAS, recibieron a los trabajadores de la educación para ser inmunizados, previo a la apertura de las clases presenciales.

Trabajadores de la educación calificaron la segunda jornada de vacunación como excelente y bien organizada, con tiempos de 40 minutos a una hora de estancia, además recibir una buena atención por parte de los voluntarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Bien, todo muy organizado, me vacunaron a la hora que me dijeron y no tengo ningún síntoma hasta ahorita, llegué a las 9:30 y salí a las 10:30, una hora máximo. Invito a que todos los demás docentes a que se vacunen”, expresó Luz Lizárraga, maestra de Cobaes 35, al salir del Polideportivo.

Ana Silvia Moreno y Cándido Arias, quienes tuvieron tiempos de 40 minutos a una hora de estancia en las instalaciones del Polideportivo de la UAS, calificaron la atención de excelente y buena, e invitaron a los demás docentes a que acudan a vacunarse.

La campaña de vacunación para docentes contempla inmunizar en la zona sur a 15 mil 739 trabajadores de la educación, de los cuales, 11 mil 965 son de Mazatlán, mil 553 de Escuinapa, mil 112 de Rosario, 707 de Concordia y 402 de San Ignacio.

“Excelente atención, la organización muy bien, media hora ya estaba vacunada más la media hora que te dejan ahí de reposo, todo muy bien, en lo personal, dijo que vengan a vacunarse todos para que esto ya termine”, apuntó Ana Silvia.

Cientos de trabajadores de la educación acudieron a los dos módulos de vacunación instalados en Mazatlán, en la segunda jornada Foto: Juan Carlos Ramírez

Por su parte, Cándido Arias, trabajador de la UNAM y tripulante del buque oceanográfico El Puma, destacó la coordinación de los voluntarios y la logística de la campaña de vacunación.

“La atención fue excelente, todo muy coordinado, los tiempos de espera, unos 30 minutos para ver las reacciones, pero todo fue rápido. Ahorita está más organizada, la logística salió mejor aplicada ahora”, comentó.

Invitó a los que no se han decidido a vacunarse para que pierden el miedo y lo hagan, principalmente a quienes tienen más de 40 años de edad, ya que ellos son los que más sufren las consecuencias del Covid-19 al contagiarse.

A nivel estatal, el plan es aplicar 87 mil 900 dosis a igual número de docentes y personal administrativo, con lo cual se encamina el regreso a clases presenciales.

CIFRA

15,739 trabajadores de la educación de la zona sur del estado serán vacunados en esta semana, en Mazatlán.









