Sin avanzar la reposición del colector Toledo Corro en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La reposición del colector Toledo Corro, ubicado en la colonia Huertos Familiares de Mazatlán, están completamente paralizados.

El pasado 8 de julio, vecinos del asentamiento bloquearon la calle Antonio Toledo Corro como protesta hacia la Jumapam por la falta de atención a un problema de aguas negras que ya tenía más de dos meses.

Los trabajos llevan más de un mes. Fotos: Carla González | El Sol de Mazatlán

Ante la presión de los colonos, la paramunicipal empezó trabajos de reparación al día siguiente, sin embargo, ya ha pasado un mes desde entonces y no han tenido gran avance.

"Es una batalla, tienen mucho tiempo como para que no hayan avanzado en algo, tenían dos días sin venir a trabajar, vienen cuando saben que van a venir reporteros, pero si no, nada hacen", mencionó una de las vecinas afectadas.

En el área de trabajo no hay ni señalización de advertencia; un ciclista cayó hace días en la excavación que estaba llena de residuos.

"No tienen señalización ni nada, un señor con su bicicleta cayó en el cochinero ese, tuvieron que venir los de la Jumapam porque estaba bien enojado el viejito, su bicicleta se quedó abajo y hasta el siguiente día vino a sacarla", agregó.

El problema se ha resuelto a medias, si bien es cierto que ya no brotan las aguas negras, el problema no se ha abatido desde el origen, por eso cada que llueve, vuelven a rebosar las alcantarillas.

"Sigue saliendo cochinero de las alcantarillas, nomás llueve, sale todo otra vez. No han hecho nada, ya dejó de salir el chorro de agua a como estaba, pero el problema no se ha resuelto", comentó Kandy.

Los pequeños comercios que hay sobre la vialidad se han visto muy afectados, al no poder circular los vehículos poca gente llega a comprar, además de que los malos olores siguen todavía.

"A los que tenemos negocio por aquí nos perjudica, porque no pueden pasar carros y tampoco los proveedores no quieren venir, ya no tenemos ni que vender", añadió.

















