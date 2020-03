Sin avances en materia de ecología en el puerto

Mazatlán, Sin.- Tras cinco meses de haberse firmado la Carta de la Tierra, en el marco del Congreso Internacional en Educación Ambiental para la Sustentabilidad que se llevó acabo en Mazatlán, el gobierno municipal no ha avanzado en la protección y conservación de los recursos naturales, por el contrario, sigue habiendo contaminación del agua, del aire y del suelo; aseguró el vocero del Cemaz, Sergio Valle Espinoza.





Lo único que hemos detectado y toda la ciudadanía lo sabe, es que hay un incremento en la producción de basura y una contracción de las áreas verdes en la zona urbana, una expansión de la ciudad, fraccionamientos sin control y un montón de unidades habitacionales, creemos que las firmas son loables, pero no hay resultados objetivos, sino al contrario, sigue habiendo contaminación Sergio Valle Espinoza





Lamentó que no se tengan parámetros ni indicadores para evaluar los avances en materia ecológica, como sucede con la pobreza, la salud y la economía, salvo los que emiten organizaciones internacionales en torno a las áreas verdes y los niveles per cápita de residuos sólidos por persona, los cuales no se cumplen en el municipio.

Refirió que hay un crecimiento anárquico y exponencial de la mancha urbana de Mazatlán, ya que en el año 2000 se tenían 3 mil hectáreas y actualmente superan las 8 mil.





Le hemos consumido 5 mil hectáreas a la naturaleza sin control, en donde se han hecho fraccionamientos sin control y un montón de unidades habitacionales, principalmente fraccionamientos Sergio Valle Espinoza





Indicó que los compromisos sustraídos con la firma de la Carta de la Tierra sigue siendo letra muerta, y citó como ejemplo el incremento de los residuos sólidos urbanos, ya que la basura generada por la ciudad creció en los últimos 3 años de 600 toneladas diarias a 900 y mil toneladas de basura.





Es increíble que no se estén dando cuenta que los parámetros ecológicos de la contaminación del aire, del suelo y del agua estén por encima de los niveles permitidos por el gobierno federal y estatal Sergio Valle Espinoza





Refirió que el Ayuntamiento está ahí para resolver los problemas, y si no hay indicadores o parámetros hay que formarlos, crearlos, reunir a Cabildo para que se propongan límites máximos permisibles y que se envíen al Congreso del Estado para su aprobación.

Esto con la intención de actuar con campañas educativas y si es necesario con acciones coercitivas para incrementar el nivel de educación ambiental de la población, para beneficio de los que habitan y visitan Mazatlán.

