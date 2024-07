Sin alarma por supuestos casos de Covid-19 en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Tras circular un oficio en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (Issste) donde se mencionaba el uso obligatorio de cubrebocas, la Secretaría de Salud en Sinaloa confirmó que no se trata de una alarma, sino de una medida interna para controlar un aparente brote de Covid entre trabajadores del nosocomio.

Ante ello, el director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, explicó que este oficio circuló dentro de las instalaciones del Issste este miércoles, pero no se trata de un presunto aviso a la ciudadanía ante por aparente brote de Covid-19.

Puedes leer: Cancintra y Semujeres firman convenio para empoderar a mujeres en empresas industriales

Asimismo, el funcionario estatal mencionó que el uso del cubrebocas no es obligatorio, sin embargo, es importante tomar medidas en cuanto a que siempre se debe pensar que ya sé convive con el covid, pero ya es de uso individual.

“La vacuna no evita que se enfermen, lo que evita la vacuna es que haya enfermedad grave y que no haya defunciones. El uso del cubrebocas es decisión individual, no es obligatorio”, indicó.

Inzunza Leyva aseguró que actualmente hay 33 casos activos de este virus, de los cuales 30 de ellos son de Culiacán y ha habido solamente 5 hospitalizaciones de personas con Covid en este año sin ninguna defunción registrada.

La indicación que da la Secretaría de Salud es que cada persona que está enferma y presenta síntomas principalmente respiratorios, use cubrebocas y se aísle, pues además del Covid hay otras enfermedades virales contagiosas.

Finalmente, Gerardo Inzunza Leyva destacó que en cuanto a las vacunas, las personas mayores a 60 años son propensas a contraer la enfermedad grave, por lo que invitó a acudir a centros de salud a solicitar la vacuna aunque esta no evita que se contraiga la enfermedad.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music