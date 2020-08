Sin acuerdos salones de eventos, exigen fecha para la reapertura

Mazatlán, Sin.- La Asociación de Profesionales y Proveedores para Eventos dan su postura y exigen fecha de apertura para sus negocios con protocolos sanitarios

Jesús Camacho integrante de la agrupación, manifestó que están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo para trabajar en la nueva normalidad.

Comentó que lunes en reunión con autoridades municipales se propuso una fecha de reapertura para el día 21 de septiembre, pero finalmente se dijo que esta fecha no es definitiva pues dependerá del semáforo Covid.





Expresó que la gente está desesperada y asustada porque a consecuencia del bloqueo de las avenidas el pasado lunes hubo represalias y amenazas.

“Hemos recibido amenazas ya, represalias por parte de la autoridad. Algunos miembros de la Asociación, por temor a dichas amenazas o represalias, no vinieron”, expuso.

“La petición que tenemos todos nosotros es clara y es sencilla: pedimos una fecha de reapertura pero que el gobierno se comprometa a respetarla”, expuso.

Durante la conferencia de prensa, los representantes de estos trabajadores dijeron que la autoridad se ha basado en lineamientos federales y estatales para no permitir la reapertura de este sector. No obstante, denunciaron que los centros nocturnos y hoteles, que realizan actividades similares, llevan ya semanas abiertos y trabajando, por lo cual denuncian que las justificaciones no son válidas.

En caso de no contar con una pronta fecha de reapertura, advirtieron que podrían volverse a manifestar, aunque recalcaron que existe temor de ello debido a las amenazas.





















