Siguen 'trabas' del Ayuntamiento hacia vendedores del Pino Suárez

Mazatlán, Sin.- Aunque luego de que ganaron el amparo que les permitió regresar a sus lugares en los alrededores del mercado Pino Suárez, el hostigamiento por parte de las autoridades municipales ha cesado un poco; vendedores semi fijos aseguran que continúan las “trabas” para poder realizar su trabajo por parte del Ayuntamiento.

Local Marchan por las que ya no tienen voz

Braulio Pérez, uno de los comerciantes, aseguró que fue multado por no tener el permiso anual, aunque ya tiene un papel sellado que indica que ya lo solicitó en los tiempos que son estipulados por el municipio.

Asegura que regularmente los permisos se los otorgan a finales de marzo o principios de abril, que así ha sido todos los años.

El pago de piso sí me lo recibieron, lo único que nos falta es el permiso 2020, a mí me multaron por no tenerlo, pero yo lo tengo solicitado, tengo sellado de que ya lo solicité, si yo no lo tengo es porque ellos no lo han expedido, por lo regular no los entregan a finales de marzo o principios de abril, eso es todo el año.

Braulio

Agregó que ellos les dieron la respuesta de que los permisos les fueron negados porque según se solicitaban en enero y se entregaban en enero, cosa que jamás ha sido, señala, porque el mismo Ayuntamiento les ha dicho que no tienen tiempo, pues en enero se cobra el predial, en febrero a los vendedores de Carnaval, en marzo a los vendedores de Semana Santa y a ellos los dejan hasta al final.

Aseguró que les han puesto varias “trabas” para que les sea tramitado el permiso, ya que siempre les han solicitado un certificado médico expedido por el Centro de Salud y ahora les dijeron que tenía que ser del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez.

“Nos reunimos algunos compañeros y fuimos al dichoso Hospitalito, allá nos recibió no sé quién y nos dijo que ocupábamos un pase autorizado de Recursos Humanos del Ayuntamiento para hacer ese certificado, ahí venimos para acá, cuando llegamos a Recursos Humanos nos va diciendo la señora que no, porque no somos empleados de la Comuna… entonces ¿a qué estamos jugando?”, manifiesta Gilberto Martínez, otro de los comerciantes.

Los vendedores lo único que quieren es que no se violenten sus derechos, y si las autoridades se acercan a decirles en qué están fallando, ellos van a corregirlo, pero lamentan que la manera en cómo lo hacen no contribuya en mucho.

Me tocó escuchar que venían los fiscales y entre ellos se decían: ‘¿oye y por qué lo multamos?’, ‘pues por lo que sea’. Eso no va, estoy de acuerdo que hagan una revisión, que midan la carreta y vean el uniforme que traemos, pero ya venir a poner multas nada más porque sí, pues no.

Pérez

MODERNIZACIÓN

Algunos vendedores de carreta ya portan delantal y gorros iguales, guantes y cubre bocas, como parte de su proyecto de modernización.





Lee más aquí ⬇

Local Cambia "Pascua Juvenil de Mazatlán" (Pajuma) de sede