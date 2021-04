Siguen las largas filas en espera de la vacuna contra el Covid-19

Mazatlán, Sin.- En el tercer día de aplicación de vacunas contra el Covid-19 en el puerto, las largas filas de adultos mayores se siguen formando a las afueras de los centros de vacunación.

En el Polideportivo de la UAS, doña Carmen menciona que su hija acudió desde temprano para apartarle lugar, llegó a las 6:00 de la mañana y a esa hora ya había gente esperando.

Mi hija se vino temprano desde las seis y ya había gente, es el primer día que venimos, está pesada la espera en el sol pero todo sea por la vacunaDoña Carmen

En silla de ruedas o con andadera llegan algunos adultos mayores, a ellos se les da prioridad y pasan directo sin hacer fila; no obstante hay muchos otros que no tienen quién los acompañe y acuden solos.

"No hay logística, no hay orden, pero esto se tiene que hacer; hay muchos adultos muy mayores o enfermos que no tienen quién los traiga y se vienen solitos y ahí están haciendo fila", comentó Josefina, quien acompañaba a su suegra.

Hay quienes han hecho fila por dos días consecutivos al no alcanzar ficha como el señor Rubén que acompaña a su madre.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Estamos acompañando a un familiar. Aquí si es el primer día que venimos a hacer fila porque ayer fuimos a Prados del Sol y no alcanzamos, había más orden que aquí, pero era muchísima la gente", dijo.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Cuando las personas se acercaban a despejar sus dudas, los Servidores de la Nación en repetidas ocasiones, aclaraban que no era necesario madrugar ya que la aplicación comenzaba hasta las 10 y en caso de que lo hicieran, trajeran alguna silla y alimentos para la espera.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Qué tristeza que tengan así a los pobres ancianos, ahorita se acaba de desmayar uno. Pasó una muchacha diciendo que podíamos venir todavía el lunes que si habría vacunas todavía pero a nosotros no nos han hablado para nada y ese es nuestro temor, por eso venimos a hacer fila", expresó Micaela.





















