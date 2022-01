Siguen adelante denuncias contra regidores

Mazatlán, Sin.- Siguen adelante las dos denuncias contra los ocho regidores del Cabildo que asumieron posturas que no le corresponden, advirtió la Síndica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz.

“Esas denuncias siguen su curso y vamos a esperar sus resultados que ahora sí que las autoridades pertinentes nos arrojen, verdad”.

Local Tiene Ayuntamiento buena relación con Fernando Pucheta

- ¿Hay novedades de ellas?

“No, la verdad es que no puedo dar tanta información, yo no quiero entorpecer el proceso, entonces vamos a esperar que las autoridades pertinentes nos contesten y que ellos de alguna manera. No nos han dado ningún plazo, vamos a seguir esperando”, respondió.

Cuestionado acerca de que si la demanda abarca los ocho regidores que estuvieron en contra de la postura del alcalde Benítez Torres o solo contra dos, Cárdenas Díaz especificó que se hizo lo conducente contra quienes se debió haber actuado, y estará esperando la respuesta de la autoridad correspondiente.

Informó que retomará la revisión a las diferentes direcciones y paramunicipales, ya que es una de sus funciones como Síndica Procuradora, sin embargo, no quiso decir con cuál dirección comenzaría, porque quiere hacerlo de manera sorpresiva.

Cuestionada sobre las revisiones que quedaron pendientes de hacer por parte de la ex Síndica Procuradora Elsa Bojórquez, como el caso del Instituto Municipal del Deporte, si continúan dándole seguimiento o están en la “congeladora”, informó que ha estado revisando cada uno de los expedientes.

“No, de hecho hemos estado en estos meses ya analizando cada uno de los expedientes y por supuesto que todos aquellos que aún no se hayan cerrado, le estamos dando el seguimiento pertinente”.

Y sobre si se va a coordinar con el Órgano Interno de Control, Cárdenas Díaz indicó que el Órgano Interno de Control es una herramienta del Síndico Procurador, donde ellos tienen la facultad de realizar auditorías y la síndica las revisiones.

Además de que conjuntamente con ellos, van a trabajar en entrar a las diferentes dependencias y en todo caso pedirles al Órgano que le esté informando el seguimiento que se les da.













Lee más aquí: