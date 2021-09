Sigue en trámites donación de 500 mil vacunas Covid para Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde el 16 de agosto, el presidente de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, había anunciado que el puerto recibiría una donación de 500 mil vacunas Jhonson and Jhonson de parte de la ciudad hermana Mission, Texas, Estados Unidos.

Para ese entonces, mencionó que el trámite ya estaba en proceso y que las dosis podrían ser liberadas la próxima semana, es decir, para finales de agosto, solo se esperaban los permisos de la Secretaría de Salud, Cofepris y de la Cancillería mexicana.

Por un trámite u otro las vacunas no han podido ser liberadas; el pasado lunes 13 e septiembre, el edil mazatleco sostendría una reunión virtual con el alcalde de Mission,. Armando O'Caña, para precisar los últimos detalles y llevar a cabo dicha donación.

"Ya aclaramos y me dice: 'yo no soy el dueño de las vacunas a mie las dona el gobierno de Estados Unidos, al condado y luego a la ciudad, entonces el convenio debe ser entre Jhonson and Jhonson porque toda la producción es de Estados Unidos, tiene que decirle el gobierno estadounidense medio millón van para Sinaloa, y el estado se las entrega a Mazatlán", explicó.

Se desconoce cuánto tiempo más se demore este trámite, lo que si se sabe es que las dosis serán aplicadas a rezagados y a personas de otras ciudades, pero radicadas en el puerto.

"No lo sé, estos tipos de trámites son engorrosos, pero de que es un hecho es un hecho", aseguró.

















