Sigue en pie inaugurar la Gabriel Leyva para finales de septiembre

Mazatlán, Sin.- Aunque en un inicio se había dicho que la Gabriel Leyva estaría lista hasta finales del mes de octubre pero, ante la posible visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al puerto, y con el propósito de que éste la inaugure, la fecha se adelantó para el 30 de septiembre.

Tanto la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán como la Secretaría de Obras Públicas afirman y aseguran que la avenida estará rehabilitada en sus tres etapas en tiempo y forma para dicha fecha.

En diferentes sondeos realizados por El Sol de Mazatlán, comerciantes y automovilistas, además de expresar la caída en ventas y el caos vehicular que se origina, están dudosos de que la obra esté terminada para finales de este mes, pues los trabajos llevan ya casi nueve meses y el avance se ha visto lento.

Tras el paso del huracán "Nora" el gerente general de la Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, informó que las lluvias no causaron daños mayores en la maniobra, solo encharcamientos.

"En la Gabriel Leyva nos prevenimos con mucho tiempo porque ya sabíamos lo que iba a pasar, ahorita el único problema es que hay muchos encharcamientos pero estamos trabajando", informó.

Agregó que se anticiparon a las lluvias y el avance que ya se tiene no sufrió grandes daños por lo que la fecha del 30 de septiembre sigue en pie.

"No hubo grandes pérdidas, las partes donde ya se iba a pavimentar no sufrieron grandes daños, no ha habido ningún cambio", agregó.

















