Sigue en pie, avanzan preparativos para el Grito de Independencia en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La ceremonia cívica del Grito de Independencia sigue en pie y en la Plazuela República avanzan los preparativos para los festejos patrios con la colocación del escenario.

El alcalde Edgar González Zatarain señaló que la necedad de hacer este evento más que un festejo es de mandar un mensaje de que las cosas en el municipio están tranquilas y en paz.

"No hay cambio, invitarlos a que se vengan al festejo patrio, más que un festejo, quiero aclarar, esta necedad de hacer este tema, es un asunto de mandar mensaje de que están las cosas tranquilas, en paz, que no tenemos ese problema y que es un festejo patrio que hay que realizar, hasta el momento las condiciones siguen dadas y seguimos en pie, seguimos convocando a la ciudadanía que se vengan tranquilamente con su familia (...) no están obligados, no es un tema de obligación", dijo.

Agregó que las condiciones de seguridad son buenas y hay constante vigilancia en diferentes puntos de la ciudad e insistió que no hay hechos que indiquen lo contrario.

Afluencia turística

El primer edil señaló que en los diferentes recorridos que ha realizado por la ciudad ha observado buena afluencia turística en la zona costera.

"La gente sale, tiene que hacer sus actividades, no puede paralizarse porque en otras ciudades hay un problema", añadió.