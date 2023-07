Si te encuentras en Mazatlán no olvides pasear a bordo de un catamarán

Mazatlán, Sin.- Una de las actividades que no debes dejar de hacer si te encuentras en Mazatlán de vacaciones es pasear por la bahía porteña a bordo de un catamarán.

Desde que arrancó la temporada vacacional de verano en el puerto, los operadores de los distintos catamaranes que hay en el embarcadero ubicado a la altura de El Faro han incrementado la demanda en sus servicios hasta un 70 por ciento.

Puedes leer: Llegará Magia y Cultura al Pueblo Mágico de El Rosario en agosto

Miguel de la Cruz, quien opera uno de los 12 catamaranes que hay en la zona, asegura que aunque el aumento ha sido de un 70 por ciento en general, los fines de semana han llegado a alcanzar hasta el 100 por ciento.

"Si bien es cierto tenemos un 70 por ciento en el aumento de nuestros servicios, los fines de semana hemos rebasado nuestros límites, por lo menos aquí no me he dado abasto en los tres horarios que salen a dar la vuelta por las aguas de Mazatlán. Esperamos seguir incrementando estos números conforme pasen los días, esta época es la que aprovechamos", comentó.

De la Cruz asegura que la mayoría de las personas que llegan a solicitar los servicios del paseo en catamarán son turistas.

"Un 70 o tal vez el 80 por ciento de las personas que vienen son turistas que quieren vivir la experiencia de pasear en catamarán, ya sea para ir a la Isla de la Piedra o pasear por todo Mazatlán, cualquiera de las dos actividades las disfrutan y normalmente siempre vienen por más, el turismo nos ha respondido bien", añadió.

Estas embarcaciones varían en su capacidad, ya que hay algunas para 120 personas, otras de 180 e incluso hay algunas con espacio para 240 personas.

¿Qué incluye el recorrido?

Son diferentes paquetes los que manejan los operadores de catamaranes en Mazatlán y dependiendo de cada uno el precio varía.

Actualmente el costo del paseo por la bahía, por persona, es de 200 pesos, sin barra libre y sin comida, mientras que el precio aumenta a 450 pesos cuando se incluyen los alimentos y bebidas.

Para los menores de edad, de 7 a 13 años, tiene un costo de 300 pesos con todo incluido.

Los catamaranes salen tres veces por día, a las 10:00, 12:00 y 14:00 horas. Las embarcaciones realizan un recorrido por la bahía de alrededor de 45 minutos para finalmente llegar a la Isla de la Piedra, donde los visitantes están tres horas y luego los regresan al embarcadero.