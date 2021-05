Sí pidieron permiso para corrida de toros pero se negó

Mazatlán, Sin.- Javier Lira González, oficial mayor del ayuntamiento de Mazatlán, confirmó que no hay permiso para llevar a cabo un evento de corrida de toros el próximo domingo en un rancho ubicado al norte de Mazatlán. Dijo que los organizadores sí acudieron a solicitarlo pero les fue negado ya que no cumplieron con los requisitos, además de que el Ayuntamiento no está autorizando este tipo de eventos.

Cualquier evento sin permiso está prohibido, agregó, e incluso ya giró un oficio a Protección Civil, a la sub dirección de Comercio y a Seguridad Pública para que en caso de llevarse a cabo, actúen conforme a sus facultades, ya que el evento está anunciado en una propiedad privada.

"No hay permiso para tal evento, yo giré un oficio a la subdirección de Comercio y a Protección Civil que atiendan ese asunto dentro de sus facultades si es que se lleva el evento, no lo sabemos. Vinieron a pedir permiso pero se les dijo que no, nunca trajeron los requisitos", dijo.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento José de Jesús Flores Segura, mencionó que estarán atentos, que si bien las corridas de toros no están prohibidas en el estado, se debe prevalecer la integridad física de las personas.

"Todo lo que esté conforme a derecho se tendrá que llevar a cabo, son temas controversiales que en efecto Ecología con el reglamento tendría que tener algunas situaciones, el uso de suelo con Planeación lo que es Protección Civil, tendrían que cumplir con cierta normativa", mencionó.

Por último reiteró que durante esta administración no se ha autorizado ningún evento de este tipo y este caso no es la excepción.





















