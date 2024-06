Si no toca no pasa nada: Cuen Ojeda todavía no amarra diputación pluri

Héctor Melesio renunció al PAS para ser candidato del PRI al Congreso de la Unión, sin embargo, aún no se define si alcanzará llegar a la cámara alta por la vía plurinominal

El aún líder moral del PAS en un principio evitó hablar del tema. Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Culiacán, Sin.- El curul para Héctor Melesio Cuen Ojeda en el Congreso de la Unión aún no está confirmado, el político sinaloense afronta la incertidumbre con una postura estoica. Cuen renunció al Partido Sinaloense, fuerza política que fundó, para ser incluido en la posición 5 de las diputaciones plurinominales del Partido Revolucionario Institucional. También puedes leer: Reciben constancia diputados electos en distritos de Culiacan Tras las elecciones del pasado domingo 2 de junio, los conteos hechos hasta el momento indican que Cuen no alcanzará entrar a la cámara alta por la vía plurinominal. "Estoy en el quinto lugar, y aunque se han asegurado cuatro puestos hasta ahora, todavía estamos esperando los resultados finales. No hay quinto malo", comentó. El aún líder moral del PAS en un principio evitó hablar del tema, incluso recriminó al reportero que le preguntó al respecto. Finalmente, dijo que se esperará a los resultados. Siguiendo con el tema electoral, Cuen Ojeda destacó que el PAS conservó su registro y anunció que probablemente para el 2027 se postulará a un candidato para la gobernatura. Destacó el triunfo ya oficial de la alcaldía de Angostura. Además, comentó que probablemente al partido local le toquen dos diputaciones pluris en el partido local.

