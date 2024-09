“Si no hubiera condiciones, no los convocaría al regreso a clases”, afirma Rocha

Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya reiteró el llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos a las escuelas con la confianza de que tendrán seguridad.

Aseguró que el estado no está rebasado por el crimen organizado ni por la violencia y que, si no hubiera condiciones para un regreso a clases, no estaría convocando.

“Decirles que ayer decidimos reiterar el llamado a las clases a los niños, niñas y maestros, hagamos un esfuerzo por estar. No nos tienen rebasados, estamos en condiciones de responder, no podemos bajar la guardia, estaremos permanentes en el territorio", dijo.

En ese sentido, Rocha Moya expuso que ninguna directiva de los planteles educativos debe obligar a maestros y alumnos a asistir, pues la invitación ha sido para generar conciencia de la importancia de que la ciudadanía se apropie de sus espacios y no deje que el crimen organizado los gane.

“Hay que llamar a la conciencia, nada de descuentos, lo que quiero es que se haga conciencia y juntos con el esfuerzo de todos, para que tengamos clases seguras y tener las clases presenciales, nada de descuentos”, comentó.