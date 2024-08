“Si le dijeron que yo iba, le mintieron y cayó en la trampa”; gobernador sobre carta del Mayo

Culiacán, Sin. -“Si dijeron que iba estar yo, le mintieron y cayó en la trampa, no tengo por qué ir. Ya dije, esos problemas que son del gobierno, los resolvemos en las instituciones”, dijo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre la carta pública de "El Mayo" Zambada vitalizada la mañana de este sábado.

Está mañana, una declaración del abogado de Ismael “el Mayo” Zambada acusó que el capo fue secuestrado en el mismo sitio donde iba a reunirse con el gobernador Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen, a la misma hora en que quien fuera líder del Partido Sinaloense fuera asesinado.

En presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en el evento de inauguración del nuevo Hospital General de Culiacán, el gobernador tomó el micrófono para dar sus aclaraciones respecto a los señalamientos del Mayo Zambada.

Dijo que él se encontraba fuera de Sinaloa cuando se suscitó la captura de "El Mayo" y el asesinato de Cuén Ojeda el pasado 25 de julio.

Agregó que su gobierno no tiene nada que ver con el crimen organizado y que ningún problema de Estado como lo eran los conflictos de la UAS, se resuelven en las instituciones y no con el narcotráfico.

Además, aseveró que si al “Mayo” Zambada le prometieron que el gobernador estaría presente en la presunta reunión con Héctor Melesio Cuén Ojeda, la habrían mentido y cayó en la trampa y por ello, terminó apresado.

“Nadie del crimen organizado tiene que contactarme a una reunión para resolver un problema. No tiene. No hay por qué. Los problemas que le tocan al gobierno, los resolvemos en las instituciones del gobierno, no tenemos nosotros complicidad con nadie y eso es justamente la política del presidente”, señaló.

Finalmente, dijo que esa era su versión y aclaración tajante y contundente.