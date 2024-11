‘Sí he visto mucha gente blanca’, dice cónsul de Canadá ante alerta de viaje

Mazatlán, Sin.- Tras la polémica que ha desatado el “warning” que emitió el gobierno de Canadá para no visitar el puerto por la inseguridad que se registra, la cónsul de ese país en Mazatlán dijo que desconoce cuántos canadienses hay actualmente aquí, pero que sí ha visto a mucha "gente blanca" en las calles.

"No sé cuántos canadienses han llegado, pero sí he visto mucha gente blanca".

Sobre la alerta de viaje a Mazatlán, expresó que depende del gobierno de Ottawa y la embajada de aquel país en la Ciudad de México.

Wendy Hardouin se reunió este martes con la alcaldesa Estrella Palacios para ver cómo está Mazatlán, y a su parecer, dijo que “está tranquilo”.

Hardouin no abundó más en el tema al mencionar que ya no podía hablar con la prensa.

"En eso andamos, ya estamos, no es asunto mío, es asunto directo de Ottawa y la embajada de Canadá en la Ciudad de México, yo no puedo decir si hay cancelaciones o no, eso sería con los operadores turísticos directamente", dijo.

Para saber

El gobierno canadiense impuso una alerta de viaje sobre Mazatlán luego de los hechos violentos del 27 de octubre en Real del Valle.

El “warning” habría sido emitido debido a un aviso que emitió el Ayuntamiento pidiendo a los ciudadanos que se resguardaran ante la detonación de armas de fuego que se prolongó por varios minutos en aquella zona del puerto.

El gobernador Rubén Rocha Moya dijo ayer que busca junto con la cancillería una mesa de diálogo para que Canadá elimine esa alerta de viaje.