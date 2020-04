Si hay equipos e insumos para enfrentar crisis por Covid-19

Culiacán, Sin.- Ante las denuncias que ha realizado personal médico sobre un posible colapso en el sector salud durante la actual contingencia por coronavirus, el secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, afirmó que se ha distribuido en las unidades médicas cubrebocas, guantes, googles, entre otros, en las áreas que se requieren.

Local Cruz Roja Sinaloa se equipa con cuatro nuevas ambulancias





Están en el lugar que deben de permanecer, en las áreas estrictas de atención al Covid, al enfermo que lo tiene, no es necesario que todo mundo cargue un cubrebocas por ejemplo N95, primero porque no está indicado, es únicamente para la persona que está atendiendo el enfermo, el médico, la enfermera, el químico, quien le toma la muestra Efrén Encinas Torres





El lunes, tanto el cirujano José Luis Castro Montáñez, como el otorrino Necker Hernández, de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles, denunciaron el poco equipo y la falta de especialistas en neumología para enfrentar un contagio masivo, sobre todo en Culiacán, que registra la mayor cantidad de casos.

Al respecto, Encinas Torres comentó que el equipamiento como trajes y caretas, se ha entregado al personal que lo requiere, en el que, a raíz de las diversas manifestaciones tanto en hospitales públicos como privados.









Recordar que no todo el mundo puede cargar este tipo de protectores, porque cuando lo ocupe el verdadero personal de salud sanitario pues al rato no va a haber, simplemente hubo compras de pánico al principio cuando resaltábamos que no las hubiera, que se iban a acabar los insumos cuando verdaderamente lo ocupamos Efrén Encinas Torres









El doctor Necker Hernández Ramírez, escribió un documento dirigido al Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, para indicarle que en un corto período el sistema de salud colapsará por la falta de hospitales y personal médico suficiente.

Además de que personal de la salud no cuenta con lo básico en medidas de seguridad como cubrebocas o mascarilla N95, razón por la que se ha solicitado el incremento de insumos, más pruebas diagnósticas y laboratorios certificados por el Indre, entre otros.

Peticiones que Encinas Torres, mencionó que están trabajando unidos después de recibir la información, en el que, no hay “pleitos”, sino al contrario, están sumados en la contingencia.









Entiendo que es parte del eco, verdad, que también hace dentro de la incertidumbre, del temor, por eso es importante que todos focalicemos en un solo esfuerzo, trabajar unidos, cada institución tiene un recurso para poder aplicarlo Efrén Encinas Torres









Te puede interesar: Falta de seriedad y sensibilidad declaraciones de Entrada: Eusebio Telles

Añadió que las instituciones que no cuenten con insumos podrán acercarse a la Secretaría de Salud para atender la solicitud.

EMBARQUE

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció una fuerte compra de insumos a China, los cuales están por llegar.

URGENTE

El gobernador Quirino urgió a la Federación para que aterricen estos apoyos para mantener al cien al personal sanitario.

















Lee mas aquí:

Local El gobernador debe de bajarle a gastos de viáticos y publicidad

Local UAS retira a estudiantes de medicina de hospitales

Local AMLO politiza la contingencia sanitaria: PAN