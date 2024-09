Sí hay condiciones para clases presenciales en Mazatlán: Gobierno

Mazatlán, Sin.-En Mazatlán sí hay condiciones para ir a clases presenciales y no hay razón para suspender, reiteró el alcalde Édgar González.

Esto, luego de que varios planteles públicos y privados suspendieron clases desde el miércoles por la tarde y la mañana de este jueves, ante los hechos violentos en municipios del centro del estado.

El primer edil informó que ya envió un listado a la Secretaría de Educación Pública y Cultura y al despacho del Gobernador de las escuelas que llaman a suspender clases, cuando la indicación de la autoridad es que sí vayan.

"Solamente son cuatro municipios los que decretaron no clases, los demás no tienen porqué aprovecharse, si los padres de familia deciden, ellos como padres, es otra cosa, pero no las escuelas, me refiero a las instituciones como tal que convocaron a clases", dijo.

No ayudan

González mencionó que esta situación confunde a las personas y abona a la percepción de inseguridad, cuando el panorama es de calma en la ciudad.

"Esta situación no ayuda a la calma que tiene Mazatlán, esta situación confunde más, confunden a la población, no sé para dónde darle, si voy o no voy, los mando o no los mando, unos dicen que sí otros dicen que no, cuando la autoridad está anunciando que sí vayan a clases, sí hay condiciones para ir a clases", agregó.

Añadió que el servicio de transporte público opera al 100 por ciento.