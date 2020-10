“Si estoy de ornato, me regreso a la sociedad civil”: Laura

Culiacán, Sin. - En Sinaloa la violencia de género no ha llegado a ser prioridad para el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Pese al panorama actual que se vive a nivel internacional por la contingencia sanitaria, que es el incremento a la violencia familiar y, con este, la de género.

Por eso, con la llegada de la nueva directora al Instituto Sinaloense de las Mujeres (IsMujeres), Laura González Bon, la sociedad civil espera que sea un contrapeso a la línea del gobierno estatal.

En entrevista con El Sol de Sinaloa, González Bon, expresó que ella busca abanderar a los colectivos feministas con los que ha trabajado en mesas para las políticas públicas que prioricen a las mujeres y que, es, además, de donde ella viene.

Yo no me debo al gobierno o al instituto, yo vengo de un trabajo de sociedad civil.

González Bon

Cuando el tan criticado proceso de elección para este instituto, llegaba a su parte final, la Red de Mujeres Anticorrupción y colectivos como Mujeres Activas Sinaloenses (CMAS) y No te Metas con Nuestras Hijas, manifestaron que se espera que la nueva titular busque trabajar desde las necesidades de las sinaloenses y no bajo lo que demande el gobernador Ordaz Coppel.

Así que, si me tienen de ornamento, yo les digo goodbye y me regreso a la sociedad civil.

González Bon

EL TRABAJO

En este sentido, se le cuestionó cómo trabajará para que verdaderamente se sensibilicen los y las funcionarias para atender los casos de violencia y priorizar las acciones en pro de bajar, al menos, los índices de los delitos de violencia contra las niñas, mujeres y adolescentes.

“Tenemos que retomarlas mesas de trabajo para que, lo que demandábamos del sector salud, el transporte público y todas las acciones que, si se convierten en una política pública, veremos cambios. Si se convierte en política pública, se le asigna presupuesto y así veremos fluir el recurso. Ahorita estamos en esta etapa de evaluación”, informó.

Señaló que se está en el mejor tiempo para tomar acciones para que se haga la política pública, ya que se acerca el periodo de etiquetar presupuestos para el año 2021.

Puro papelito no me nos va a servir.

González Bon

ENTREVISTA

-Laura, hay mucha fe en usted luego del largo proceso para renovar la dirección de este instituto, ¿cumplirá con las demandas que la sociedad civil con la que usted se codeó, se cumplan?

“Para mí es trabajar de la mano con los colectivos, ir delante de ellos y abrirles camino. Mira, el tema nunca ha sido sencillo, ni hace 20 años, ni hoy, entonces, es lo que haremos. Estar tocando y tocando puertas. Siendo constantes y en eso estamos. Es la única forma, tenemos que formar una conciencia en las autoridades y en la sociedad para que se sensibilicen con la problemática”.

- ¿Está decidida a ser un contrapeso del gobernador?

“Sí, en eso tengo fe. Mi compromiso es escuchar y abanderar a los colectivos. No es una pose ni es nada. Yo llegué aquí y lo hice desde la sociedad civil y, así también, ayudé a formar este instituto con la idea de que las mujeres tuvieran voz. Esa fue la primera demanda y cuando recién se hizo el acta administrativa, ahí que sí estaba la directora de adorno, en una rueda de prensa con autoridades la directora no hablaba” expresó.

LAS PAVIMENTACIONES DE ARACELY

Cuando se decidía si se ratificaba a Reyna Araceli Tirado Gálvez para la dirección del instituto, en febrero de este año, el Congreso del Estado, encontró que se habían inflado los informes con acciones como pavimentación y drenaje.

Por lo que se criticó desde colectivos y diputados como reprobable, dicha acción.

González Bon argumentó que, estas obras públicas, son necesarias.

“Lo que pasa es que la alerta comprende ciertas medidas como calles seguras, pero se habla de que no se están bajando recursos como antes que, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y el Gobierno Federal, mandaban recursos exclusivamente para la alerta. Entonces, los recursos que se han manejado son del municipio y el estado. Pero más allá de eso debe ir el atender la alerta, se debe ver un accionar y una política pública, no nada más decir que se va a renovar toda una estructura; sino que se señale que hay que trabajar por establecer una política que diga: no deben existir áreas de inseguridad, es decir, tiene que haber alumbrado público. Y todo eso para que esto incida en seguridad para las mujeres, entonces yo creo que ahorita hay esa evaluación que se quedó ahí volando entre, en diciembre”, expuso.

La antigua periodista y activista hasta la actualidad, reconoce que tiene en sus manos una gran responsabilidad y que, está dispuesta a dejar el cargo en caso de que se le limite u oprima.









