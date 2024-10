‘Si eso le pasó a ella… estamos todos vulnerables’

Mazatlán, Sin.- Para los mazatlecos, el despojo a mano armada de la camioneta de Estrella Palacios cuando se dirigía a Culiacán a una reunión de trabajo con el Gobernador, atemoriza a los porteños porque se preguntan que si eso le pasó a ella, qué pueden esperar que les ocurra a ellos.

La alcaldesa electa y tres integrantes de su equipo de trabajo fueron interceptados el lunes sobre la autopista Mazatlán-Culiacán por un grupo armado que les bajó de la camioneta y huyó del lugar, y horas después la unidad fue recuperada.

Ana Laura Quevedo Iturralde, ama de casa que realiza sus compras en una frutería del Centro de Mazatlán, manifestó su preocupación sobre ese asunto en particular.

“Si eso le pasa a alguien como la alcaldesa electa, que para mí es la persona más poderosa de Mazatlán, entonces todos estamos vulnerables, no hay garantías de seguridad ya”, dijo con inquietud.

Carla Isabela Candelario, madre de familia, compartió su miedo mientras llevaba a sus hijos a la escuela. Señaló que se siente expuesta, especialmente su familia, tras el asalto a Palacios.

“Nadie está seguro en estos tiempos, da mucho miedo salir y llevar a los niños a la escuela, me siento expuesta, igual que mi familia, no hay nada que diga que estamos seguros, o más bien no hay nada que los sostenga o garantice, no hay seguridad", afirmó.

Harold Martin, vendedor ambulante de comida en la calle Benito Juárez, aseguró que ha comenzado a vender más tarde y se retira temprano por temor a lo que pueda suceder en la ciudad.

“Después de lo que pasó ayer con la doña esta, la Estrella, aunque salga el Gobernador y diga lo que diga, nada le garantiza seguridad a los civiles, no pueden ni garantizar la de los funcionarios, mejor me quito temprano de aquí ya, y eso que me pongo más tarde, me ponía a las 7, ahora salgo a las 10 de la mañana y sea o no sea día de buenas ventas, a más tardar las 3 de la tarde me voy, ya no creo en eso de la seguridad", dijo.