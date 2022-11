Si el “Químico” no es desaforado terminará el sexenio como secretario de Turismo

Mazatlán, Sin.- Luis Guillermo Benítez Torres, actual secretario de Turismo, terminará el sexenio del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, siempre y cuando no tenga un llamado de la justicia que lo obligue a que comparezca, así lo informó el propio mandatario estatal.

"Yo no lo estoy protegiendo, deja que lo llame la justicia, ya veremos, no coman ansias, ahí van a ver", dijo después de ser cuestionado si su decisión de incorporar al ex alcalde de Mazatlán a su gabinete era una acción de protección.

"No, yo estoy tratando de gobernar para la estabilidad política de Sinaloa y en este caso de Mazatlán", agregó.

Precisó además que como toda persona "el Químico" tiene derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Aseguró que los de Morena no mienten, son abiertos y no tienen temor a ninguna pregunta ni de caer en una irregularidad conscientes que la ley debe aplicarse.

"Él está acusado ante el Ministerio Público y el Ministerio Público está integrando su carpeta y en efecto es investigado, pero no es suficiente, hasta que el Ministerio Público llegue una conclusión de que hay elementos suficientes para llevarlo al juez y si hay razón para declararlo culpable (...) todos los funcionarios que están bajo mi responsabilidad y tengan fuero, que yo los haya nombrado, es muy fácil quitarles el fuero, así como lo nombre le pido la renuncia", agregó.

Apoyo a González Zatarain

Asimismo, el mandatario estatal dijo estar apoyando el alcalde sustituto Édgar González Zatarain y lo seguiré haciendo por el bien de Mazatlán.

"Está funcionando, yo lo estoy apoyando y lo voy a apoyar por el bien de Mazatlán, que salga muy bien el Carnaval, que les iluminemos en las colonias, que resolvamos los problemas de la basura", afirmó.

Precisó además que el pagará para que se termine la remodelación de la avenida Emilio Barragán, pues no quiere obras inconclusas que hayan sido iniciadas por alguno de los gobiernos de la 4T.

"Yo lo voy a pagar para que la terminen, era un compromiso del municipio, pero parece que no tienen dinero, no quiero obras inconclusas iniciadas por algunos de nuestros gobiernos", precisó.