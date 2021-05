“Si diputados y gobernador son de Morena a Sinaloa le irá mejor”: Merary Villegas

Culiacán, Sin.- La diputada federal que busca la reelección por el séptimo distrito, Merary Villegas Sánchez, aseguró que si la ciudadanía emite su voto a favor de los candidatos de Morena-PAS a diputados locales, federales y a gobernador, Sinaloa resultará beneficiado.

La candidata reveló que durante los tres años de gestión en la cámara de diputados, nunca logró hacer equipo con el Gobernador priísta, Quirino Ordaz Coppel,

pues afirmó que el ejecutivo estatal tiene su propia línea.

“Porque teniendo un Gobernador con otra agenda con tra visión, con otras prioridades, no pudimos hacer equipo, no pudimos empatar realmente, se hizo el intento con Qurino Ordaz Coppel, se hicieron algunas juntas pero es muy complicado cuando un gobierno estatal trae una agenda y nosotros como legisladores otra. Entonces si hay un gobernador con una misma visión no tengo duda que impactará de manera positiva en el estado”, añadió.

Villegas Sánchez, señaló que esto se verá reflejado en materia presupuestal y en las políticas públicas, ya que mencionó que, como gestores del estado de Sinaloa, si hay un gobernador “jalando” para otro lado se vuelve complicado.

“No digo para nada, y quiero aclarar que no vayamos a trabajar con quien quede, yo y mucha de la gente que anda en la calle pues creemos y sabemos que va a ser un gobernador morenista, en ese sentido será nuestro candidato Rubén Rocha Moya”, externo.

Mencionó que sus propuestas serán que se fortalezcan los programas sociales, continuar apoyando a los adultos mayores y que estos beneficios se otorguen sin intermediarios, como sucedió con madres de familias y productores.

Al ser cuestionada sobre el spot publicitario del presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, donde asegura que si gana la oposición se retirarán los apoyos sociales, Villegas Sánchez respondió que si se puede reformar la Ley para que sean retirados, sin embargo, es difícil porque ocupan tener la mayoría en la cámara baja para hacerlo.

En ese sentido, puntualizó que los apoyos continuarán llegando de manera directa sin intermediarios para que no se haga mal uso de los recursos.









