‘Sí daña la imagen, pero no paraliza’, dice alcalde sobre asesinatos en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A pesar de la oleada violenta en Mazatlán, con seis personas asesinadas a balazos, una de ellas en plena zona turística, el alcalde Édgar González consideró que estos hechos sí dañan la imagen del destino, pero no paralizan la actividad.

El primer edil dijo que no hay un riesgo para el ciudadano, ya que son “ejecuciones directas” entre grupos en pugna y no hay enfrentamientos armados como tal.

"Sí daña la imagen, pero no paraliza, no afecta, la gente entiende, sale la gente porque no ve un riesgo, no es lo mismo enfrentamiento, no está el riesgo así y la gente sabe perfectamente que este tipo de hechos son gente que anda metida en este tema, no es contra un ciudadano común, no paraliza, va a seguir adelante la economía", dijo.

Agregó que el sábado por la noche, después del asesinato en el Parque Martiniano Carvajal, se reunieron autoridades de los diferentes niveles de gobierno, para resguardar la zona turística y comercial.

"Son los puntos esos de las ‘habichuelas’, es lo mismo, son ejecuciones que traen entre ellos, digo, no mete en riesgo a la población, pero es lamentable que sigan sosteniendo este tipo de hechos, no dejan de ser un problema", agregó.

Le toca a la Federación

Respecto a la operación de los establecimientos de máquinas traga monedas, González reiteró que le toca regular al Gobierno federal.

"Están a la vista, la Federación los ve", añadió.