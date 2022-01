Si bajan casos de Covid-19, que se celebren fiestas de Las Cabras

Escuinapa, Sin.- Sí las condiciones de salud para el mes de mayo son mejores, la celebración de las tradicionales fiestas del mar de Las Cabras 2022 deberían llevarse a cabo, así lo externó Arturo Risso López, presidente del Colegio de Médicos de Escuinapa.

Las últimas dos ediciones de las máximas fiestas escuinapenses se han tenido que suspender a consecuencia de la pandemia.

El doctor Risso López dijo que si hay condiciones, las fiestas del mar de Las Cabras se deben celebrar. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Risso López, expuso que se contempla que, para el mes de mayo, que es cuando se celebran las fiestas, se espera que ya se tengan mejores condiciones de salud.

“Yo creo que de aquí a mayo ya vamos a tener un panorama diferente, (la autoridad municipal) se tiene que arriesgar con la organización desde ahorita, porque probablemente para mayo ya haya bajado la pandemia, probablemente, y si se quiere tener esta fiesta como todos los años, se tiene que preparar ahora, pero no hay garantía de que vaya a ser”.

Asimismo, fue claro de que las condiciones de salud no sean favorables para entonces, “Yo recomendaría que, si hubiera muchos casos, las fiestas no se hicieran, pero no sabemos cómo va estar… Si fueran las fiestas ahorita, recomendable sería no hacerlas, pero de aquí a mayo la posibilidad de que haya pocos casos y que se pueda llevar a efecto la fiesta, yo creo que si hay mucha posibilidad de que se pueda hacer”.

Las fiestas del mar de Las Cabras no se celebran desde el 2019. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Destacó que, a diferencia de los dos años anteriores, la variante de Covid-19 que se tiene, da la pauta para que se puedan tener unas mejores expectativas.

“Antes estábamos con una variante que producía casos graves, ahorita vemos que no hay necesidad de oxígeno, hospitalización ni nada de eso, eso no quiere decir que no le tengamos respeto, pero si el porcentaje de casos en mayo bajo, cual sería el pretexto para no hacerlo”.

Para concluir, reconoció que en el municipio existen personas que están a la espera de que las condiciones de salud se presten favorables para poder celebrar dichas fiestas y esto no se le puede impedir a nadie.

















