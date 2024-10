Sheinbaum responde sobre acusaciones a Rubén Rocha Moya

Culiacán, Sin.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre las declaraciones del periodista Luis Chaparro en torno a las supuestas evidencias que señalan que el gobernador Rubén Rocha Moya no salió del país el pasado 25 de julio.

Es importante señalar que ese día fue asesinado Héctor Melesio Cuen y, presuntamente, Ismael “El Mayo” Zambada fue entregado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

También puedes leer: “Si le dijeron que yo iba, le mintieron y cayó en la trampa”; gobernador sobre carta del Mayo

En su conferencia mañanera, Sheinbaum se limitó a responder que es la Fiscalía General de la República (FGR) la que se encarga de estos asuntos y que serán ellos quienes den a conocer los resultados de la investigación.

“Sobre el caso del gobernador, en todo caso es la Fiscalía General de la República (FGR) la que atrajo el caso del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y ellos están realizando la investigación. Ellos son los que tendrían que informar”, respondió la mandataria.

En relación con “El Mayo” Zambada, Sheinbaum señaló que es necesario esperar una respuesta del gobierno de Estados Unidos, ya que el gobierno mexicano no estaba al tanto de dicha detención.

“No es una detención que provenga de instancias del gobierno estatal, federal o de las Fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro de ‘El Mayo’ y se lo llevan a Estados Unidos”, explicó.

¿Qué dijo Rocha sobre estas declaraciones?

El gobernador Rubén Rocha Moya responsabilizó a los periodistas Azucena Uresti y Luis Chaparro de las acusaciones en su contra, las cuales afirmaban que no se encontraba en el país ese día.

“Eso es una total mentira y falsedad, algo que no ha ocurrido. Eso no ocurrió y no pueden demostrarlo por más que quieran. Por más mentiras y más fuerza que tengan, lo que yo les digo a ellos es que me están haciendo daño, a mí y a mi familia, divulgando una mentira”, declaró Rocha.

El mandatario estatal explicó que, a su parecer, los periodistas intentan hacer que el grupo aliado a "El Mayo" piense que él es responsable de los hechos del 25 de julio, lo que podría resultar en represalias en su contra y en contra de su familia.