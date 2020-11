Sergio Torres, un globo solitario que busca la silla

Culiacán, Sin.- Ni en la alcaldía de Culiacán ni en la Secretaría de Pesca de Sinaloa, los números no le cuadran. Sergio Torres Félix renunció este miércoles a su cargo para ir en pos de una peregrina candidatura al gobierno estatal con Movimiento Ciudadano, iniciando así la llamada “temporada de chapulines”.

Como alcalde de 2014-2016, enfrentó una gestión polémica al frente del Ayuntamiento de Culiacán, por sus cuestionadas deudas que dejó en las arcas municipales.

Los últimos dos años, Torres Félix fue acusado de usar la Secretaría de Pesca como mero trampolín político, y ahora los armadores del sur de Sinaloa señalan las fallas en su gestión.

Como presidente municipal, son diversas las irregularidades que se detectaron a su salida en los grandes proyectos que defendió como productivos, pero que en la práctica demostraron lo contrario.

De acuerdo con información pública, a su paso por el Ayuntamiento aumentó la deuda a corto plazo un 99.72 por ciento y un 72.98 por ciento la deuda a largo plazo.

Cuando Torres Félix inició su administración en 2014, la deuda a corto plazo era de 352 millones 736 mil 565 pesos y al finalizar quedó en 704 millones 491 mil 360. Es decir, un incremento real de 351 millones 754 mil 795 pesos.

Mientras que a largo plazo, era de 838 millones 391 mil 910 pesos y terminó en mil 450 millones 238 mil 278 pesos. Una aumento de 611 millones 846 mil 368 pesos.

OBRAS POLÉMICAS

Una de las obras que marcó al ex alcalde culichi, es el conocido par vial, una construcción que consistió en hacer de un solo sentido la avenida Álvaro Obregón en la zona céntrica de la ciudad, en la que se estimó un presupuesto de 74 millones de pesos que aumentó a 86 millones 913 mil pesos.

Durante este período en 2016, fueron constantes las manifestaciones realizadas por los comerciantes del primer cuadro de la ciudad y vecinos de la colonia Chapultepec por el tránsito del transporte urbano por la zona.

Otro de los escándalos que Sergio Torres vivió fue en 2015 por “Los Morrines”, unas esculturas que se hicieron como parte de la campaña “Al 100 por Culiacán”, el cual tenía la función de inculcar valores a los niños. Iniciativa que fue altamente criticada por su poca funcionalidad en el tema y la inversión de 162 mil pesos en figuras que fueron dañadas, robadas y guardadas por la comuna.

En este mismo tenor, pero en 2014, fueron los 40 arbolitos luminosos que se instalaron por la ciudad, con una inversión de 19 mil 400 pesos por cada uno y un total de un millón 164 mil pesos.

ABANDONA AL SECTOR PESQUERO

Como Secretario de Pesca, su desempeño fue muy bueno para el sector ribereño, pero no para altamar. Fue un buen gestor, pero estaba muy limitado, coincidieron en señalar dirigentes de organizaciones pesqueros de Mazatlán.

El presidente de la Cámara de la Industria Pesquera y Acuícola, Huberto Becerra Batista, comentó que fue un buen aliado para los ribereños, pero no así para altamar, donde sólo hubo apoyo de algunas despensas y gestionó algunas reuniones.

Comentó que en algunas ocasiones los llegó a acompañar con funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Hacienda, pero no era una atención que surgiera de parte de ellos con una agenda natural, sino que fue bajo presión.

"Sergio Torres yo creo que nunca vio en el gobernador un interés real por el sector pesquero y bajo esa óptica teníamos hasta dificultad para poderlo ubicar, esa es la realidad, yo no puedo evaluar el desempeño en el sector de altamar pues no tengo datos que me puedan ayudar para darle una calificación", dijo.

Reconoció que las veces que estuvo de su lado, sí defendió al sector, fue muy crítico con la autoridad federal de hacerles ver los problemas y su interés de ser gobernador es legítimo como el de cualquier ciudadano.

Por su parte, el presidente de la Unión de Armadores, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez consideró que durante su gestión como secretario de pesca dio los resultados que conforme a las herramientas y presupuesto que tenía.

"Fue un buen gestor que conocía la problemática, obviamente muchas cosas no estaba en sus manos resolverlas, pero dentro de lo que estuvo en sus manos pudo hacer lo que en su momento estuvo de acorde a la situación", concluyó.

EL “GOLPE” AL SECTOR

Ante la falta de apoyo del gobierno federal, por primera vez en la historia la mitad de la flota camaronera de Mazatlán no salió a la pesca, con lo que se perdieron alrededor de 3 mil empleos pesqueros.

El capitán de barco Mauro Castro Quintero reveló que los grandes empresarios, que tienen 50, 40, 35 y 20 barcos, no sacaron ni la mitad de su flota, y los pequeños que tienen 6, 4 ó 2, no salió ninguno, porque no cuentan con recursos.

“Al no tener una respuesta favorable, muchos han decidido no sacar los barcos a pescar para la temporada 2020-2021, que arrancó el 29 de septiembre, lo que quiere decir que al no contar con la herramienta de trabajo estamos desempleados”, dijo.

Comentó que para sacar a pescar una embarcación se necesita de un millón de pesos para el puro diesel marino, además de los gastos de reparación, avituallamiento y el préstamo para los trabajadores que irán a altamar.

Son 500 embarcaciones las que conforman la flota camaronera de Mazatlán.

ADIÓS AL ESTÍMULO

En medio de la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19 y a punto de culminar el primer viaje de capturas de camarón en altamar, el sector pesquero vive su peor momento en la historia ante la desaparición del subsidio al diesel marino.

El retiro del estímulo obedeció a la orden que emitieron las autoridades federales de redirigir todos los recursos que sean necesarios en el país al área de salud.

Líderes pesqueros de Mazatlán aseguraron que a pesar de que la industria pesquera forma parte de las actividades esenciales, y contribuya a la seguridad alimentaria, no existe interés por parte de la autoridad para garantizar un precio justo y competitivo en los energéticos.

Al iniciar la temporada 2019-2020, el apoyo al diesel marino era de más de cinco pesos, 3.5 pesos directamente de Conapesca, y casi dos de la Secretaría de Hacienda, sin embargo meses después se eliminó este último, quedando sólo 3.50 pesos, pero para este año no existe ningún presupuesto para apoyo en el combustible.

Los estímulos a los combustibles sí benefician directamente a los pescadores y acuacultores. Un precio competitivo del combustible, asegura que operen las embarcaciones y granjas acuícolas en el municipio, generando empleo permanente para alrededor de 4 mil pescadores en 500 embarcaciones. Mientras que el sector pesquero genera 43 mil empleos en todo Sinaloa.









