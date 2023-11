Serapio Vargas acusa al diputado del PAS de falsificar facturas a nombre del Congreso

Culiacán, Sin.- El legislador Gene René Bojórquez Ruiz utiliza empresas factureras para justificar los 20 mil pesos destinados a gestión social, según denunció Serapio Vargas Ramírez a la prensa.

Con fotografías del presunto domicilio empresarial, Vargas expuso que se trata de una casa particular y que los vecinos afirmaron que los residentes no se dedican a las actividades que sugieren las facturas.

"Voy a solicitar formalmente una auditoría a estos personajes porque el tema de la facturación es un asunto que carga el Presidente de la República, y las facturas falsas no ayudan", declaró Serapio.

Respecto a los montos de las facturas presuntamente falsas, el congresista mencionó que el total asciende a 295,157 pesos, divididos en 113 facturas a dos empresas de Los Mochis, relacionadas con supuestas adquisiciones irregulares de materiales de construcción.





En su defensa, Bojórquez Ruiz mostró verificaciones de comprobantes fiscales, destacando la vigencia del estado CFDI de las empresas.

Bajo esta premisa, argumentó que no hay irregularidades y acusó a Serapio de responder a motivos políticos. "En el corazón, unos vecinos dijeron que no lo conocían y que no vivía allí, lo cual lo molestó, ya que fue evidenciado que cobra 16,000 pesos mensuales por afirmar que vive en el corazón cuando en realidad reside en Interlomas", expresó.

