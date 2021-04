Sequía hace estragos en zona rural de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- La falta de agua en comunidades rurales de Mazatlán es una realidad cruda, que ni una gota se logra extraer en los últimos días, y eso pega duro a las familias y a las actividades del sector primario como es el ganadero, reconoció Alejandro Tiznado Osuna.

El dirigente del Comité Nacional Campesino en Mazatlán manifestó que varias de las comunidades subsisten con el apoyo del agua, misma que les distribuyen a través de pipas desde hace varias semanas, pero lo crítico se presenta ante el incremento de las temperaturas, las cuales hacen mayor demanda del líquido.

Comentó que el abastecimiento para el consumo humano se complica cada vez más, y el ganado pierde su peso, pero lo peor podría presentarse en unas semanas más, porque a la temporada de lluvias aún le falta.

“Hay zonas, por decir algo El Habal, El Espinal, El Armadillo, todas las zonas que no están en el margen del río, donde las norias ya se secaron, no tienen ni una gota de agua, ustedes echen el bote y no tienen agua, les ponen la bomba no tienen agua, los está apoyando la Conagua con pipas de agua, a los ganaderos incluso para el consumo doméstico no hay”, dijo.

Señaló que en el sector primario de estos pueblos, el ganado también comienza a reflejar las afectaciones de la falta de agua, donde ni el pasto es suficiente y tampoco hay manera de cubrirles con lo suficiente.

“El ganado se está batallando mucho, hay que llevárselo a los potreros, acarrear en camionetas, en tambos, no dejan de morirse como siempre, pero si el ganado ha perdió mucho peso, no habíamos tenido un año tan raquítico, van dos temporadas de lluvias que han sido mínimas lo que ha llovido aquí en el municipio”, expresó.

Insistió que los mantos friáticos no existen de momento, y para que lleguen las próximas lluvias aún le faltan varios meses, de ahí que el dolor de cabeza para los productores agrícolas y ganaderos comienza a resentirse y ven venir mayores problemas.

DESAPARECEN PROGRAMAS

El dirigente del CNC en Mazatlán recordó que en otros gobiernos existían los programas de concurrencia, impulsados por el gobierno federal, que eran para cuando consideraban zona de desastre, lo cual en la actualidad no hay nada.









